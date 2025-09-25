NBA／直言衛少在洛杉磯不被尊重！波特：對他造成很大壓力
波特（Michael Porter Jr.）上季與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在金塊隊並肩作戰，近日波特上《The Justin Laboy Show》節目時，提到衛少在洛杉磯不被尊重。
衛少曾入選9次明星賽、9次年度陣容，2016-17賽季奪下MVP。不過隨著年齡增長，衛少的影響力大不如前，在湖人隊的第2個賽季被降為替補球員。
波特在節目上替衛少報不平，「從MVP變成替補，對任何球員來說都很難接受。他去湖人的時候，遭受極大的不尊重；去快艇隊人們又瘋狂抨擊他。別忘了，他可是拿過MVP的球員，我覺得這一切的都對他造成很大的壓力。」
波特也提到衛少如何幫助金塊，「他加入我們球隊，帶來非常棒的能量。他真的全心投入這個體系，會在場邊為隊友加油打氣。但畢竟一個球季有82場比賽，起伏是難以避免的。」
現年36歲的衛少目前還在自由球員市場乏人問津；波特則被金塊交易至重建期的籃網隊，27歲的他成為籃網年紀最大的球員。
