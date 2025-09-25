快訊

NBA／尼克戰力升級 新兵克拉克森、亞布塞萊目標捧冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
法國前鋒亞布塞萊很興奮能加入尼克隊。 取自亞塞布萊X
尼克隊的新陣容美國時間周三首度合體，新成員克拉克森（Jordan Clarkson）和亞布塞萊（Guerschon Yabusele）不約而同說，要在新教頭布朗（Mike Brown）掌舵下挑戰總冠軍。

33歲的克拉克森即將迎接第12個職業賽季，身為2020-21年賽季的年度第六人，他上季在爵士隊仍有場均16.2分貢獻，他表示準備好新角色，要「做自己」或是做任何改變，只要能融入球隊都願意。

「這是訓練營的第一天，但我絕對感覺得出來，大家都知道當球傳給我，我就會出手。大多數時間我都覺得我有空檔，但感覺有點模糊，我知道我要有好的出手，打出正確的球。」克拉克森說。

去年巴黎奧運和地主法國隊奪下銀牌的亞布塞萊，上季在76人隊出賽70場，其中43場是先發，場均有11.0分、5.6籃板。他表示開心加入尼克，身為球隊新成員，目標就是幫助團隊，「首先要試著在場上和場下都成為一名好隊友，帶給球隊能量，每天快樂打球，帶著樂趣上場，剩下就會水到渠成。」

尼克上季打下例行賽51勝且闖進東區決賽，新賽季以上季主力為核心，再補強克拉克森和亞布塞萊，加上新教頭布朗，自然想要成績繼續往上，克拉克森也說上季季後賽有關注到尼克，可以感受出球隊為目標而戰的氛圍；亞布塞萊也說，很喜歡尼克球員展現的精神，「他們真的很團結，你能感受到他們默契十足，且有共同目標，在場上拚盡全力。」

