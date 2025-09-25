NBA／哈利柏頓曝奧運時討教柯瑞 盛讚前輩：他在乎每個人
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）以改變聯盟進攻的三分球聞名，但除了場上的好表現，這位37歲老將的人品與對後浪的提攜也令人欽佩。近日溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）登上《The Young Man and The Three》節目，與知名導演史派克李（Spike Lee）分享自己如何在巴黎奧運向前輩們討教學習，並盛讚了柯瑞對年輕人的毫無保留。
哈利柏頓在節目上提到，由於自己並沒有太多機會為美國夢之隊出賽巴黎奧運，因次更多是在向前輩們學習，「在每一次訓練過後我都會想，『我一定要跟柯瑞一起再加練』，我要跟他做一樣的事情，從他身邊吸收點什麼。我在健身房訓練的時候，如果他有來也都會找我一起訓練，關於他的好話說都說不完。」
除了訓練，哈利柏頓也補充柯瑞真的會心繫隊上的每一位成員，「他真的太不可思議了，他能記得場上的每一位球員，他真的在乎大家。」這樣的領袖風範啟發了這位25歲的新星，也讓他在上一季帶領不被眾人看好的溜馬殺入總決賽，甚至與聯盟龍頭雷霆鏖戰7場，直到他跟腱斷裂才失去懸念。
新球季即將開打，哈利柏頓因跟腱傷勢預計整季報銷，柯瑞則是與巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）攜手衝刺生涯末年的冠軍戒指。
