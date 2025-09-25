快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

NBA／哈利柏頓曝奧運時討教柯瑞 盛讚前輩：他在乎每個人

聯合新聞網／ 綜合報導
近日溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在一檔節目分享自己巴黎奧運期間曾討教勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），並盛讚了老大哥對年輕人的毫無保留。 美聯社
近日溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在一檔節目分享自己巴黎奧運期間曾討教勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），並盛讚了老大哥對年輕人的毫無保留。 美聯社

勇士當家球星柯瑞Stephen Curry）以改變聯盟進攻的三分球聞名，但除了場上的好表現，這位37歲老將的人品與對後浪的提攜也令人欽佩。近日溜馬少主哈利伯頓Tyrese Haliburton）登上《The Young Man and The Three》節目，與知名導演史派克李（Spike Lee）分享自己如何在巴黎奧運向前輩們討教學習，並盛讚了柯瑞對年輕人的毫無保留。

哈利柏頓在節目上提到，由於自己並沒有太多機會為美國夢之隊出賽巴黎奧運，因次更多是在向前輩們學習，「在每一次訓練過後我都會想，『我一定要跟柯瑞一起再加練』，我要跟他做一樣的事情，從他身邊吸收點什麼。我在健身房訓練的時候，如果他有來也都會找我一起訓練，關於他的好話說都說不完。」

除了訓練，哈利柏頓也補充柯瑞真的會心繫隊上的每一位成員，「他真的太不可思議了，他能記得場上的每一位球員，他真的在乎大家。」這樣的領袖風範啟發了這位25歲的新星，也讓他在上一季帶領不被眾人看好的溜馬殺入總決賽，甚至與聯盟龍頭雷霆鏖戰7場，直到他跟腱斷裂才失去懸念。

新球季即將開打，哈利柏頓因跟腱傷勢預計整季報銷，柯瑞則是與巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）攜手衝刺生涯末年的冠軍戒指。

柯瑞 溜馬 勇士 Tyrese Haliburton 哈利伯頓 Stephen Curry

相關新聞

NBA／ 巴特勒主辦勇士迷你訓練營 合約未談攏的庫明加缺席

勇士隊本周在聖地牙哥展開由巴特勒（Jimmy Butler）舉辦的訓練營，希望藉此增加球隊間的默契。不過根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，庫明加（Jonathan Ku

NBA／范弗利特報銷將扛起火箭後場 謝普得：我不會改變打法

火箭隊主控范弗利特（Fred VanVleet）在日前傳出新賽季可能面臨報銷的狀況後，去年選秀探花謝普得（Reed Sh...

NBA／哈利柏頓曝奧運時討教柯瑞 盛讚前輩：他在乎每個人

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）以改變聯盟進攻的三分球聞名，但除了場上的好表現，這位37歲老將的人品與對後浪的提攜也令人欽佩。近日溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）登

NBA／直言衛少在洛杉磯不被尊重！波特：對他造成很大壓力

波特（Michael Porter Jr.）上季與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在金塊隊並肩作戰，近日波特上《The Justin Laboy Show》節目時，提到衛少在洛杉磯不

NBA／尼克戰力升級 新兵克拉克森、亞布塞萊目標捧冠

尼克隊的新陣容美國時間周三首度合體，新成員克拉克森（Jordan Clarkson）和亞布塞萊（Guerschon Ya...

NBA／又回到最初的起點！奈及利亞長人阿丘瓦1年約重返熱火

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火隊今天宣布以1年合約網羅長人阿丘瓦（Precious Achiuwa）。 現年28歲的阿丘瓦來自奈及利亞，2020年選秀第20

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。