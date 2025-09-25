NBA／又回到最初的起點！奈及利亞長人阿丘瓦1年約重返熱火

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
阿丘瓦(右)。 美聯社
阿丘瓦(右)。 美聯社

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火隊今天宣布以1年合約網羅長人阿丘瓦（Precious Achiuwa）。

現年28歲的阿丘瓦來自奈及利亞，2020年選秀第20順位被熱火選中，2021年8月被交易至暴龍隊，2023年再被交易至尼克隊。

阿丘瓦上季與尼克重新簽約，出賽57場，平均得到6.6分5.6籃板，三分命中率27.8%。如今將回到生涯的起點邁阿密。

熱火陣中只有阿德巴約（Bam Adebayo）和上季表現優異的韋爾（Kel'el Ware）兩名長人，阿丘瓦將增添熱火陣容深度。

