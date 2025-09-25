NBA／ 巴特勒主辦勇士迷你訓練營 合約未談攏的庫明加缺席

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士本周在聖地牙哥展開由巴特勒（Jimmy Butler）領銜舉辦的訓練營，不過庫明加（Jonathan Kuminga）因合約僵局未出席。 美聯社

勇士隊本周在聖地牙哥展開由巴特勒（Jimmy Butler）舉辦的訓練營，希望藉此增加球隊間的默契。不過根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，庫明加（Jonathan Kuminga）因合約僵局並未出席。

訓練營進入倒數階段，巴特勒本周也在聖地牙哥舉辦勇士隊內訓練營，查拉尼亞提到這是巴特勒、柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）的第一個完整賽季，因此開季前的磨合顯得格外重要，「不過有一名球員未到場，唯一有機會在先發名單卻缺席的球員就是庫明加，我認為他不會出席這次球隊活動，也不會參加聖地亞哥舉行的友誼迷你訓練營，目前情況仍然僵持不下。」

查拉尼亞表示庫明加經紀人透納（Aaron Turner）與庫明加仍在爭取球員選項，過去與勇士的談判也僅差一步就能點頭，「勇士無論是3年7500萬美元的報價，還是2年4500萬美元都仍包含球隊選項，雙方需要在10月1日前做出決定，但一切尚未明朗。」《NBC Sports Bay Area》記者強森（Dalton Johnson）也證實這一消息。

雖然與勇士合約談判僵持不下，但透納近日受訪時表示庫明加並未與陣中球員鬧不合，尤其是柯瑞、格林和巴特勒。這位年輕小將休賽季也仍然持續訓練，備戰生涯第5季。

勇士 Stephen Curry Jimmy Butler Draymond Green Kuminga

