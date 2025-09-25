快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

NBA／范弗利特報銷將扛起火箭後場 謝普得：我不會改變打法

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
火箭去年選秀探花謝普得被迫要扛起主控任務。 美聯社
火箭去年選秀探花謝普得被迫要扛起主控任務。 美聯社

火箭隊主控范弗利特（Fred VanVleet）在日前傳出新賽季可能面臨報銷的狀況後，去年選秀探花謝普得（Reed Sheppard）也被認為將在新賽季扛起火箭後場重任，他在今天出席慈善活動時就表示，儘管自己不是場上聲音最大的那個人，但相信可以透過聲音影響他人，並成為一名領袖。

火箭今年休賽季透過重磅交易案以格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）等人作為籌碼換來明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant），其中在身為過去幾年主力後衛的格林離開後，謝普得就被認為將獲得更多發揮空間，如今隨著范弗利特賽季面臨報銷，謝普得更可能扛起球隊後場重任。

在今天出席社區慈善活動時，謝普得被問到休賽季的調整狀況時他說：「最重要的還是每天進入到訓練場，待在那裡，做好一切有關訓練的內容。接下來不管角色是什麼，對我來說都沒有區別，我還是會繼續按照我習慣的方式去打球。」

對於新賽季將成為火箭後場的重要指揮官，過去在肯塔基大學就展現不錯領袖氣質的謝普得也說：「我知道我不是場上聲音最大的那個人，但我絕對可以透過聲音來影響別人，並成為一名領袖，這也是我在新賽季必須盡快學習的東西。」

延伸閱讀

NBA／太陽打造復仇者聯盟 威廉斯：每次上場都要讓黃蜂後悔

NBA／勇士雙人組注入經驗 鵜鶘主帥：他們懂冠軍籃球

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

NBA／火箭先發五虎還差一人 高薪教頭：訓練營見真章

相關新聞

NBA／ 巴特勒主辦勇士迷你訓練營 合約未談攏的庫明加缺席

勇士隊本周在聖地牙哥展開由巴特勒（Jimmy Butler）舉辦的訓練營，希望藉此增加球隊間的默契。不過根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，庫明加（Jonathan Ku

NBA／尼克戰力升級 新兵克拉克森、亞布塞萊目標捧冠

尼克隊的新陣容美國時間周三首度合體，新成員克拉克森（Jordan Clarkson）和亞布塞萊（Guerschon Ya...

NBA／又回到最初的起點！奈及利亞長人阿丘瓦1年約重返熱火

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火隊今天宣布以1年合約網羅長人阿丘瓦（Precious Achiuwa）。 現年28歲的阿丘瓦來自奈及利亞，2020年選秀第20

NBA／范弗利特報銷將扛起火箭後場 謝普得：我不會改變打法

火箭隊主控范弗利特（Fred VanVleet）在日前傳出新賽季可能面臨報銷的狀況後，去年選秀探花謝普得（Reed Sh...

NBA／太陽打造復仇者聯盟 威廉斯：每次上場都要讓黃蜂後悔

太陽在今年休賽季透過陣容出清的交易案，一口氣補進格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）與...

NBA／坦言上季太陽缺乏合作 布克誓言新賽季將發揮影響力

太陽在歷經過去幾個賽季三巨頭整合戰力失敗後，今年休賽季選擇進行陣容上的大出清，三巨頭中僅留下布克（Devin Booke...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。