NBA／范弗利特報銷將扛起火箭後場 謝普得：我不會改變打法

火箭隊主控范弗利特（Fred VanVleet）在日前傳出新賽季可能面臨報銷的狀況後，去年選秀探花謝普得（Reed Sheppard）也被認為將在新賽季扛起火箭後場重任，他在今天出席慈善活動時就表示，儘管自己不是場上聲音最大的那個人，但相信可以透過聲音影響他人，並成為一名領袖。

火箭今年休賽季透過重磅交易案以格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）等人作為籌碼換來明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant），其中在身為過去幾年主力後衛的格林離開後，謝普得就被認為將獲得更多發揮空間，如今隨著范弗利特賽季面臨報銷，謝普得更可能扛起球隊後場重任。

在今天出席社區慈善活動時，謝普得被問到休賽季的調整狀況時他說：「最重要的還是每天進入到訓練場，待在那裡，做好一切有關訓練的內容。接下來不管角色是什麼，對我來說都沒有區別，我還是會繼續按照我習慣的方式去打球。」

對於新賽季將成為火箭後場的重要指揮官，過去在肯塔基大學就展現不錯領袖氣質的謝普得也說：「我知道我不是場上聲音最大的那個人，但我絕對可以透過聲音來影響別人，並成為一名領袖，這也是我在新賽季必須盡快學習的東西。」