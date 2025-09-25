快訊

NBA／太陽打造復仇者聯盟 威廉斯：每次上場都要讓黃蜂後悔

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
球星威廉斯（Mark Williams）。 法國新聞社
太陽在今年休賽季透過陣容出清的交易案，一口氣補進格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）與威廉斯（Mark Williams）等好手，新賽季將呈現全新面貌，其中威廉斯對於今年兩度被黃蜂端上交易檯面，最終也轉戰太陽，他也直言接下來每次上場都要讓黃蜂感到後悔。

太陽在歷經過去兩季的陣容整合失利後，今年休賽季透過杜蘭特的重磅交易案與火箭換回格林與布魯克斯，又與黃蜂換來長人威廉斯，儘管少了杜蘭特與比爾（Bradley Beal）兩大球星坐鎮，但卻建構了更具潛力且攻守平衡的陣容，並確保布克（Devin Booker）成為球隊唯一的意見領袖。

其中太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）對於透過杜蘭特交易案換回格林與布魯克斯也表示滿意，尤其談到過去在場上總是讓對手感到頭痛的布魯克斯時，他說：「他正是我們想要的那種球員，防守強硬，且隨時會為隊友挺身而出。今年我希望能比去年贏得更多比賽，但事實是，今年我們不會用勝負來衡量是否成功。」

而23歲的格林，過去幾年帶領年輕的火箭成功起飛，在來到太陽後也被認為有機會接下布克火炬，成為太陽的未來建隊核心，談到休賽季被火箭送往太陽，格林說：「我不能說自己感到失望，更多的是震驚，但我知道必須盡快從這樣的情緒中抽身，現在我很開心自己能夠來到這裡。」

至於威廉斯上賽季季中就曾一度被黃蜂送往湖人，但最終卻在體檢時遭到湖人退貨，6月底黃蜂又再一次將他交易到太陽，對於同一賽季兩度被黃蜂出清，威廉斯也說：「當黃蜂第一次交易我時，我就知道離開只是時間的問題，現在我的目標就是每次踏上球場，都要讓他們為這個決定感到後悔。」

