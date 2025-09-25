NBA／坦言上季太陽缺乏合作 布克誓言新賽季將發揮影響力

太陽在歷經過去幾個賽季三巨頭整合戰力失敗後，今年休賽季選擇進行陣容上的大出清，三巨頭中僅留下布克（Devin Booker）繼續作為建隊核心，在今天的媒體日上布克也坦言，儘管上賽季球員間私下並沒有嫌隙，但實際上卻是缺乏合作與默契的。

太陽過去兩個賽季撒重金組建三巨頭陣容，不過效果卻不如預期，去年在季後賽首輪就止步，今年更是無季後賽可打，除了傷病問題外，陣容始終無法產生良好化學效應也成為最大主因。

今年休賽季太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）也決定介入球隊的重組，不僅將杜蘭特（Kevin Durant）交易到火箭，也與比爾（Bradley Beal）達成買斷合約協議，僅留下團隊精神領袖布克繼續領軍，並補進格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）與威廉斯（Mark Williams）等人，希望能擺脫過去幾季整合不利的低潮。

而布克在今天的媒體日談到上賽季的挫敗時說：「我會盡所能帶領這支球隊，去年我已經盡可能的表達自己的想法，但最終我們沒有達到目標，我感覺我們之間的默契不夠好，球員間私下沒有矛盾，但就是缺乏團隊合作。」

布克也直言，在經過休賽季的陣容異動後，今年自己將扮演更吃重的領導角色，「今年領導力將比任何時候都重要，考慮到我們現在的陣容、球員的年齡以及我的經驗和精力，我會盡可能發揮我的影響力，因為我在這裡還有未完成的事業。」

而太陽新任主帥奧特（Jordan Ott）也說：「我很幸運，作為一名新主帥，但能擁有像是布克這樣的超級巨星，一位在NBA各層面都證明過自己的球員，在奧運也有輝煌成就，過去的事就讓它過去吧，現在這是他的球隊。」