NBA／勇士雙人組注入經驗 鵜鶘主帥：他們懂冠軍籃球

鵜鶘隊在過去4個賽季兩度打進季後賽，都在首輪止步後，今年休賽季補進具有冠軍經驗的前勇士組合魯尼（Kevon Looney）、波爾（Jordan Poole），加上當家球星威廉森（Zion Williamson）也在休賽季展現良好體態，總教練格林（Willie Green）就直言，兩人的加入對於鵜鶘來說是絕佳時機。

鵜鶘過去幾年受到傷病問題纏身，始終未能打出與陣容相符的戰績，其中威廉森的續戰能力以及經驗不足成為最大問題，不過在威廉森今年休賽季瘦身有成，並誓言不再讓球團和球迷失望後，鵜鶘新賽季能否有所作為，兩位前勇士成員也將扮演關鍵角色。

鵜鶘總教練格林就指出，兩人的加入對於鵜鶘來說正是絕佳時機，其中在談到昔日被譽為浪花兄弟接班人的波爾時，格林說：「波爾從一些最出色的球員身上學到很多東西，像是柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、伊古達拉（Andre Iguodala），他能為我們帶來競爭力甚至是提高速度，同時他也能很快進入狀態，投籃、突破、籃下終結能力，這些都將能帶給我們幫助。」

此外，格林也認為，波爾與魯尼也將在防守端為鵜鶘注入活力，尤其波爾正值生涯的轉折點，他的求勝慾望將能幫上鵜鶘，「波爾在防守端也付出不少努力，他們都懂得冠軍級別的籃球是怎樣。」