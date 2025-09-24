聽新聞
NBA／與勇士前隊友魯尼再續前緣 波爾：已經2年沒有好掩護
前勇士隊後衛波爾（Jordan Poole）休賽季被巫師隊交易至鵜鶘隊，他受訪時回憶待在巫師的2年時光，並談到與前勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）再續前緣的心情。
波爾生涯前4季效力勇士，2023年夏天被交易到巫師，上季表現進步，上場68場，平均得到20.5分4.5助攻1.3抄截，三分命中率37.8%。
當被問到在巫師的2年，波爾直呼，「那是一個很酷的體驗，因為我學到一些前4年不可能學到的東西。將那些知識融入到一支想贏球的球隊裡，讓我們很興奮，休息室裡充滿激情。」
效力勇士10年的中鋒魯尼今年休賽季與鵜鶘簽約，將與波爾再度聯手。對此波爾直言，「我超級興奮，我已經連2年沒有好掩護，所以這會很猛！」
