NBA／溜馬新賽季沒有哈利伯頓 網羅莫里斯補強後場深度　

前勇士隊後衛波爾（Jordan Poole）休賽季被巫師隊交易至鵜鶘隊，他受訪時回憶待在巫師的2年時光，並談到與前勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）再續前緣的心情。 波爾生涯前4季效力勇士

2025-09-24 12:06