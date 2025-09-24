NBA／溜馬新賽季沒有哈利伯頓 網羅莫里斯補強後場深度
據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，溜馬隊與30歲後衛莫里斯（Monte Morris）簽下1年合約。
溜馬當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因阿基里斯腱斷裂，新賽季預計無法上場，如今簽下莫里斯補強後場深度。
莫里斯在2017年第51順位被金塊隊選中，生涯第2季起成為穩定輪替球員，但2022年夏天被交易至巫師隊，無緣隨金塊奪冠。莫里斯後來陸續效力巫師、活塞、灰狼和太陽隊。
上季莫里斯與太陽隊簽下底薪合約，出賽45場，平均得到5.2分1.6助攻1.5籃板，三分命中率36%。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言