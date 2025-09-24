NBA／騎士簽下2023冠軍中鋒布萊恩 與24歲法國後衛達成協議

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，騎士隊與28歲中鋒布萊恩（Thomas Bryant）達成協議，簽下一年合約。

布萊恩2017年選秀第42順位被爵士隊選中，隨後被交易至湖人隊。生涯效力過湖人、巫師、金塊、熱火和溜馬隊。2023年只在季後賽出賽1場，就隨金塊奪下冠軍。

布萊恩今年在溜馬上場機會不多，但東區冠軍賽G6扮演奇兵，飆進3顆三分球，貢獻11分。如今他與騎士簽約，將迎來生涯第9個賽季。

24歲法國後衛海耶斯(左)。 路透

另外，根據《HoopsHype》的史卡托（Michael Scotto）的消息，騎士與24歲法國後衛海耶斯（Killian Hayes）達成簽約協議。

海耶斯2020年選秀第7順位被活塞隊選中，但發展不如預期。他上季在籃網隊出賽6場，平均得到9.0分5.2助攻3.0籃板，三分命中率38.1%。