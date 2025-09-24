NBA／27歲就成籃網最資深球員 波特盼與湯瑪斯合作領軍

籃網今年休賽季透過交易案與金塊換回27歲的前鋒波特（Michael Porter Jr.），成為陣中最資深的球員，對於新賽季將帶領年輕的籃網出擊，波特也強調將會全力協助湯瑪斯（Cam Thomas），一同在主帥費南德茲（Jordi Fernandez）領軍下打出好表現。

籃網今年休賽季與金塊進行交易案，將強森（Cameron Johnson）送往金塊換回波特與2032年的首輪選秀權，而27歲的波特雖然在年紀上還小曼恩（Terance Mann）與海史密斯（Haywood Highsmith）1歲，但身為2018年選秀梯次的他卻已經是籃網陣中最資深的球員。

不過今年轉戰籃網也是波特職業生涯首度面臨轉換環境的考驗，加上過去被認為在約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）羽翼下打球，如今卻必須一肩扛起帶隊責任，新賽季對於波特來說無疑是一大考驗，所幸籃網主帥費南德茲過去曾在金塊與波特有4年合作經驗，將能幫助波特盡快適應新環境。

「這對我來說意義重大。」波特在談到生涯首次轉隊時說：「來到一座新城市，難免會感到不知所措，但現在我身邊有費南德茲這樣的總教練，我們每天一起工作，這讓我感到安心。」

而費南德茲也直言，很開心能有機會與波特再度合作，也期待讓他有一些全新的嘗試，「他是一名出色的射手，也是一名優秀的籃板手和跑位高手，我很開心能再次跟他合作，這讓我更容易與他建立良好關係，但我也會嘗試讓他做一些以前從未做過的事情，我相信他能夠迎接挑戰。」

儘管加入了波特這位具有冠軍經驗的球員，但籃網新賽季仍是經驗相當稚嫩的球隊，尤其今年選秀會他們一口氣在首輪補進五名新秀，而23歲的球隊得分王湯瑪斯也仍會是籃網新賽季的重點。

談到與新隊友的合作，波特說：「湯瑪斯的得分能力和帶隊能力一直被低估，我在金塊跟籃網對戰時就親自見識過他的能力，他可是很難防守的。」

至於籃網總管馬克斯（Sean Marks）也表示，儘管與湯瑪斯的續約談判並不如預期，但湯瑪斯仍在休賽季展現成熟一面，「他在處理這件事情上非常成熟，這都是商業的一部分，有時雙方就是無法達成共識，這也是商業的殘酷之處。但與此同時，他的進步是有目共睹，他在場外投入的訓練時間也證明這點，所以他仍是籃網的一員，他很清楚這一點。」