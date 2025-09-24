NBA／結合拳擊、美式足球訓練瘦身有成 威廉森喊話不再讓大家失望

儘管生涯的前6個賽季缺陣數已經高過出賽數，連年讓鵜鶘球團與球迷感到失望，但鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson）仍對於即將開打的新賽季充滿期待，尤其是在杜馬斯（Joe Dumars）接任總管一職後，威廉森也向他喊話希望能嚴格對待自己，且將不再讓大家失望。

威廉森上賽季代表鵜鶘僅出賽30場就因為背傷問題在4月份宣布提前關機，生涯前6個賽季，包含報銷的2021-22賽季在內，已有4個賽季出賽在30場以下，導致他生涯累積缺陣的268場已比出賽場次更多，且對於自我要求和訓練的態度也一度遭到質疑。

不過今年4月鵜鶘宣布由名人堂成員杜馬斯接任球隊總管，杜馬斯就曾公開表示將打造一支紀律嚴明且不找藉口的球隊，而威廉森也被認為將成為首波遭到整頓的對象。

但對於杜馬斯的嚴格要求，威廉森坦言不但不排斥還感到相當期待，在今天受訪時他說：「他會嚴格要求我，隨著他提出更高的要求，也同時在賦予我更重的責任，這讓我感到興奮，我知道他對我有很高的期待，如果我出現狀況，他都會及時糾正我，確保我重回正軌。」

威廉森也直言，在杜馬斯上任後兩人就已經坐下來好好聊過，他也向杜馬斯強調將不會再讓大家失望，「他對我充滿信心，我也告訴他們不會再讓他們失望，他們對我的信任給我很大的動力。」

而威廉森也確實不是嘴巴上說說，鵜鶘總教練格林（Willie Green）就透露，在這個休賽季威廉森就頻繁出現在球隊總部，並且相當注重身體管理和保持，隊友墨菲（Trey Murphy III）也說：「他看起來狀態很好，比我以往在夏天看到他時來得更瘦，這是個好兆頭，我覺得他心態也非常好。」

據了解威廉森在休賽季期間透過拳擊、美式足球等方式進行訓練，在自己保持好狀態的情況下，鵜鶘休賽季又補進魯尼（Kevon Looney）、波爾（Jordan Poole）等昔日勇士冠軍成員，這也讓他對於新賽季更是充滿期待，「他們都經歷過總冠軍賽的歷程，感受過那樣的氛圍並親身經歷，這樣的經驗對我們是無價的。」