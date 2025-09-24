快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／與傷友里拉德、哈利伯頓保持聯繫 泰托姆未放棄新賽季復出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰托姆(左)、里拉德(右)。 路透
泰托姆(左)、里拉德(右)。 路透

塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今年季後賽第二輪與尼克的系列賽中，因為遭遇阿基里斯腱傷勢賽季提前報銷，最終塞爾蒂克也遭到尼克隊淘汰無緣衛冕，儘管外界都評估泰托姆恐怕難以在新賽季復出，不過他今天在受訪時也直言，還沒有放棄任何在新賽季復出的可能性。

泰托姆今年季後賽帶領塞爾蒂克挑戰衛冕，在首輪以4：1淘汰魔術隊後，第二輪則是與尼克展開激烈拉鋸戰，其中在第四場比賽泰托姆在攻下42分後，卻於第四節最後階段受傷退場，最終也被診斷是右腳阿基里斯腱撕裂，不僅季後賽提前報銷，下賽季能否出賽也是未知數。

不過繼8月公開露臉時已經不用穿著保護靴後，泰托姆在今天接受訪問時也透露，還沒有放棄參加新賽季的想法，「首先，我還沒有說我不會參加新賽季的比賽，但最重要的還是完全康復，我一點都不著急，但我也不會想要白白浪費一周6天的復健訓練。」

泰托姆也透露，自己與里拉德（Damian Lillard）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、墨瑞（Dejounte Murray）等同樣遭遇阿基里斯腱傷勢的球員持續保持聯繫且互相鼓勵，「我們一直都在聯繫，大家雖然處在不同的復健階段，但我經常傳訊息問問他們能做些什麼，以及訓練計畫是什麼，我們都有類似的處境，所以互相鼓勵。」

Jayson Tatum Damian Lillard Tyrese Haliburton 塞爾蒂克

延伸閱讀

NBA／首談錫伯杜遭開除很遺憾 布朗森：他對我意義非凡

NBA／率隊挺進東決卻被「Thank You」 美媒公開錫伯杜出走原因

NBA／尼克近期狂簽3後衛 「板凳奇兵」將另覓新東家

NBA／不是勇士！ 前最佳第六人波格登一年約加盟尼克

相關新聞

NBA／結合拳擊、美式足球訓練瘦身有成 威廉森喊話不再讓大家失望

儘管生涯的前6個賽季缺陣數已經高過出賽數，連年讓鵜鶘球團與球迷感到失望，但鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williams...

NBA／與傷友里拉德、哈利伯頓保持聯繫 泰托姆未放棄新賽季復出

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今年季後賽第二輪與尼克的系列賽中，因為遭遇阿基里斯腱傷勢賽季提前報銷，最...

NBA／首談錫伯杜遭開除很遺憾 布朗森：他對我意義非凡

紐約尼克上賽季在止步於東區冠軍賽後，將領軍5個賽季有4季打到季後賽的總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）開除，一度...

NBA／奈許重返老東家任高級顧問 太陽老闆：他完美詮釋太陽精神

今年休賽季歷經陣容重組的太陽隊，老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天親自宣布，球隊傳奇球星奈許（Steve Nash...

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

火箭在今年休賽季透過驚天交易案換來聯盟頂尖前鋒杜蘭特（Kevin Durant）後，組成兼具經驗與潛力的陣容，不過在今天...

NBA／回到夢開始的地方 傳唐西奇不排斥在皇馬退役

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）在進入NBA前，曾在西班牙的傳奇球隊皇家馬德里籃球俱樂部效力，並在此打出新一代「歐洲金童」的響亮名號。在近期唐西奇所發表的言論中，暗示他有可能將在生涯晚期回到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。