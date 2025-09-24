NBA／與傷友里拉德、哈利伯頓保持聯繫 泰托姆未放棄新賽季復出

塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今年季後賽第二輪與尼克的系列賽中，因為遭遇阿基里斯腱傷勢賽季提前報銷，最終塞爾蒂克也遭到尼克隊淘汰無緣衛冕，儘管外界都評估泰托姆恐怕難以在新賽季復出，不過他今天在受訪時也直言，還沒有放棄任何在新賽季復出的可能性。

泰托姆今年季後賽帶領塞爾蒂克挑戰衛冕，在首輪以4：1淘汰魔術隊後，第二輪則是與尼克展開激烈拉鋸戰，其中在第四場比賽泰托姆在攻下42分後，卻於第四節最後階段受傷退場，最終也被診斷是右腳阿基里斯腱撕裂，不僅季後賽提前報銷，下賽季能否出賽也是未知數。

不過繼8月公開露臉時已經不用穿著保護靴後，泰托姆在今天接受訪問時也透露，還沒有放棄參加新賽季的想法，「首先，我還沒有說我不會參加新賽季的比賽，但最重要的還是完全康復，我一點都不著急，但我也不會想要白白浪費一周6天的復健訓練。」

泰托姆也透露，自己與里拉德（Damian Lillard）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、墨瑞（Dejounte Murray）等同樣遭遇阿基里斯腱傷勢的球員持續保持聯繫且互相鼓勵，「我們一直都在聯繫，大家雖然處在不同的復健階段，但我經常傳訊息問問他們能做些什麼，以及訓練計畫是什麼，我們都有類似的處境，所以互相鼓勵。」