NBA／首談錫伯杜遭開除很遺憾 布朗森：他對我意義非凡

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗森(左)、錫伯杜(右)。 美聯社
布朗森(左)、錫伯杜(右)。 美聯社

紐約尼克隊上賽季在止步於東區冠軍賽後，將領軍5個賽季有4季打到季後賽的總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）開除，一度引發熱議，而今天球隊一哥布朗森（Jalen Brunson）也首度在媒體日談及此事，並直言錫伯杜確實是對他來說意義非凡的一名教練。

錫伯杜在2020年7月與尼克宣布簽下5年長約，並且在執教的首個賽季就帶領尼克重返季後賽，而過去3年尼克也至少都能打進到季後賽第二輪，這也讓尼克在去年夏天決定與他續約3年，上賽季更是領軍打進到東區冠軍賽才不敵溜馬。

儘管帶隊戰績表現亮眼，但身處在備受關注的紐約，錫伯杜未能領軍奪冠仍是讓他在6月丟了飯碗，對此，與錫伯杜有著深厚情誼的球隊一哥布朗森在今天舉行的媒體日中首度談及此事，「顯然看到認識多年的老朋友離開這支球隊，讓我感到遺憾，他對我來說意義非凡，我曾私下也曾公開表達過這一點，他對我迄今為止的職業生涯影響深遠。」

錫伯杜與布朗森的父親曾有多年合作經驗，也可以說是看著布朗森一步步踏上職業球員之路，而過去三年布朗森更是在錫伯杜的體系下成長為聯盟一線球星，這也讓布朗森在上賽季東區冠軍賽球隊遭到淘汰後，仍是力挺錫伯杜留任。

儘管不捨錫伯杜的離開，但布朗森也強調對於與新任主帥布朗（Mike Brown）的合作充滿期待，「對我來說我的職責就是盡一切努力幫助球隊贏球，在這支球隊中的每個人都有不同職責，大家都努力讓球隊變得更好，而我也必須做好本職的工作。」

至於哈特（Josh Hart）也表示，儘管他也相當喜歡錫伯杜，也認為是錫伯杜給了他今天的成就，但仍期待布朗帶給球隊攻守上的提升，「我們會需要一段時間來磨合，但我為此感到興奮，也期待這支球隊的未來。」

Jalen Brunson 尼克

相關新聞

NBA／結合拳擊、美式足球訓練瘦身有成 威廉森喊話不再讓大家失望

儘管生涯的前6個賽季缺陣數已經高過出賽數，連年讓鵜鶘球團與球迷感到失望，但鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williams...

NBA／與傷友里拉德、哈利伯頓保持聯繫 泰托姆未放棄新賽季復出

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今年季後賽第二輪與尼克的系列賽中，因為遭遇阿基里斯腱傷勢賽季提前報銷，最...

NBA／首談錫伯杜遭開除很遺憾 布朗森：他對我意義非凡

紐約尼克上賽季在止步於東區冠軍賽後，將領軍5個賽季有4季打到季後賽的總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）開除，一度...

NBA／奈許重返老東家任高級顧問 太陽老闆：他完美詮釋太陽精神

今年休賽季歷經陣容重組的太陽隊，老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天親自宣布，球隊傳奇球星奈許（Steve Nash...

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

火箭在今年休賽季透過驚天交易案換來聯盟頂尖前鋒杜蘭特（Kevin Durant）後，組成兼具經驗與潛力的陣容，不過在今天...

NBA／回到夢開始的地方 傳唐西奇不排斥在皇馬退役

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）在進入NBA前，曾在西班牙的傳奇球隊皇家馬德里籃球俱樂部效力，並在此打出新一代「歐洲金童」的響亮名號。在近期唐西奇所發表的言論中，暗示他有可能將在生涯晚期回到

