NBA／奈許重返老東家任高級顧問 太陽老闆：他完美詮釋太陽精神

今年休賽季歷經陣容重組的太陽隊，老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天親自宣布，球隊傳奇球星奈許（Steve Nash）將正式加入團隊擔任高級顧問，協助太陽塑造未來的發展方向。

球員時期曾身披太陽戰袍兩度奪下年度MVP的奈許，13號球衣已經高掛在太陽主場上空，儘管退役後轉任籃網教練帶隊表現不如預期，不過伊許比亞今天仍宣布，奈許將重返老東家。

「奈許是一位偉大的球員，並且完美詮釋太陽隊的精神。」伊許比亞在社群媒體上表示，「他展現頑強的鬥志、堅韌的性格和贏球的理念，一直是太陽隊的核心價值，我非常高興宣布，奈許正式加入太陽擔任高級顧問，他將幫助我們塑造未來的發展方向。」

太陽上賽季三巨頭整合不如預期，休賽季在陣容上大刀闊斧，除將杜蘭特（Kevin Durant）交易至火箭隊，也與比爾（Bradley Beal）解除合約，僅留下血統純正的布克（Devin Booker）作為核心補強陣容。