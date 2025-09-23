快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

NBA／奈許重返老東家任高級顧問 太陽老闆：他完美詮釋太陽精神

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
奈許。 美聯社
奈許。 美聯社

今年休賽季歷經陣容重組的太陽隊，老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天親自宣布，球隊傳奇球星奈許（Steve Nash）將正式加入團隊擔任高級顧問，協助太陽塑造未來的發展方向。

球員時期曾身披太陽戰袍兩度奪下年度MVP的奈許，13號球衣已經高掛在太陽主場上空，儘管退役後轉任籃網教練帶隊表現不如預期，不過伊許比亞今天仍宣布，奈許將重返老東家。

「奈許是一位偉大的球員，並且完美詮釋太陽隊的精神。」伊許比亞在社群媒體上表示，「他展現頑強的鬥志、堅韌的性格和贏球的理念，一直是太陽隊的核心價值，我非常高興宣布，奈許正式加入太陽擔任高級顧問，他將幫助我們塑造未來的發展方向。」

太陽上賽季三巨頭整合不如預期，休賽季在陣容上大刀闊斧，除將杜蘭特（Kevin Durant）交易至火箭隊，也與比爾（Bradley Beal）解除合約，僅留下血統純正的布克（Devin Booker）作為核心補強陣容。

Steve Nash 太陽

延伸閱讀

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

淡化「雷納德密約事件」處理 此事對NBA應不致於造成危機

NBA／老鷹下季「肯定進東決」 前全明星後衛狂讚老東家

NBA／合約越大責任越大！黃蜂盼「球弟」成為合格領袖

相關新聞

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

火箭在今年休賽季透過驚天交易案換來聯盟頂尖前鋒杜蘭特（Kevin Durant）後，組成兼具經驗與潛力的陣容，不過在今天...

NBA／奈許重返老東家任高級顧問 太陽老闆：他完美詮釋太陽精神

今年休賽季歷經陣容重組的太陽隊，老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天親自宣布，球隊傳奇球星奈許（Steve Nash...

NBA／回到夢開始的地方 傳唐西奇不排斥在皇馬退役

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）在進入NBA前，曾在西班牙的傳奇球隊皇家馬德里籃球俱樂部效力，並在此打出新一代「歐洲金童」的響亮名號。在近期唐西奇所發表的言論中，暗示他有可能將在生涯晚期回到

NBA／老鷹下季「肯定進東決」 前全明星後衛狂讚老東家

連續兩季無緣季後賽的老鷹，在今夏積極展開補強，誓言要在新賽季「大幹一票」，前NBA全明星後衛、曾經效力過老鷹的提格（Jeff Teague）近日在節目中預測老鷹下賽季不只會打進季後賽，甚至能夠順利挺進

NBA／合約越大責任越大！黃蜂盼「球弟」成為合格領袖

現為黃蜂隊薪水最高的「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball），自進入聯盟以來，就是黃蜂極力栽培的潛力新星，也被視為是黃蜂隊的「救世主」，他在今夏被球隊賦予更多責任，期盼在下賽季能夠帶隊衝擊季後賽。

NBA／維金斯披紫金戰袍？ 某球團高層打臉：不認為「油頭」會幫詹皇

先前曾傳出湖人隊有意網羅熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins），然而近期此傳聞卻慘遭某位聯盟高層打臉，更表示，若熱火總裁「油頭」萊里（Pat Riley）同意這筆交易，他將會感到震驚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。