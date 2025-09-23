快訊

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
范弗利特(左)因為前十字韌帶撕裂傷勢，新賽季可能面臨報銷。 (路透)
火箭在今年休賽季透過驚天交易案換來聯盟頂尖前鋒杜蘭特（Kevin Durant）後，組成兼具經驗與潛力的陣容，不過在今天卻傳出當家後衛范弗利特（Fred VanVleet）因為前十字韌帶撕裂傷勢，新賽季可能面臨報銷的狀況。

31歲的范弗利特在2023年與火箭簽下一張3年合約，加盟這支正準備重建起飛的年輕勁旅，並且在陣中扮演壓陣的重要角色，他也幫助火箭在今年重返季後賽行列，個人更在季後賽繳出場均18.7分的亮眼表現，這也讓火箭球團選擇在6月時與范弗利特簽下一張2年5000萬美元（約台幣15億元）的續約，其中包含第二年的球員選項。

上賽季場均14.1分、5.6助攻、3.7籃板數據的范弗利特，在新賽季杜蘭特加盟的情況下，也將獲得一位能共同帶領年輕球員的幫手，減輕身上重擔，甚至火箭也被評估能在新賽季有一番作為，不過今天卻傳出他在季前訓練時發生前十字韌帶撕裂的傷勢，可能導致新賽季全面缺陣。

而范弗利特的缺陣對於火箭來說無疑是一大打擊，且在火箭薪資空間幾乎已達第一層硬上限的情況下，幾乎不可能再透過自由市場補強，這也迫使謝普得（Reed Sheppard）、哈勒戴（Aaron Holiday）等後衛必須在新賽季扛起更大責任，甚至杜蘭特也必須協助後場工作。

