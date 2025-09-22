NBA／回到夢開始的地方 傳唐西奇不排斥在皇馬退役

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）在進入NBA前，曾在西班牙的傳奇球隊皇家馬德里籃球俱樂部效力，並在此打出新一代「歐洲金童」的響亮名號。在近期唐西奇所發表的言論中，暗示他有可能將在生涯晚期回到皇馬效力。

唐西奇接受《華爾街日報》採訪時表示，在皇馬結束自己的籃球生涯對他來說很有情感上的吸引力。「畢竟是他們把我養大的。」他補充。

2012年，年僅13歲的唐西奇大老遠從家鄉斯洛維尼亞，來到人生地不熟的西班牙，只為追尋他的籃球夢。直至3年後的2015年4月的一場比賽，唐西奇才首次代表皇馬一隊出戰甲級聯賽。此外，他也創下紀錄，當時年僅16歲的他，為皇馬隊史出戰西甲的最年輕球員。

Real Madrid Luka Doncic pic.twitter.com/0By6aiPRiW — LukaMuse (@LukaMuse__) 2025年7月12日

同年，唐西奇也包攬更多MVP獎項，包含ACB MVP的榮譽。在離開歐洲後，他隨即參加2018年的NBA選秀會，並在首輪第3順位被挑中。

雖然此番言論代表這位歐洲金童很有可能未來會回到歐洲征戰。不過，湖人球迷也不必太過擔心，畢竟今夏他才剛與球團簽下一筆3年左右的長約，加上唐西奇生涯還未嘗過NBA總冠軍的滋味，這代表在聯盟中仍有許多挑戰在等著他。因此，唐西奇或許還會在聯盟中征戰一段時日。