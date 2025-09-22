快訊

NBA／老鷹下季「肯定進東決」 前全明星後衛狂讚老東家

聯合新聞網／ 綜合報導
已退役全明星後衛提格。 美聯社
連續兩季無緣季後賽的老鷹，在今夏積極展開補強，誓言要在新賽季「大幹一票」，前NBA全明星後衛、曾經效力過老鷹的提格（Jeff Teague）近日在節目中預測老鷹下賽季不只會打進季後賽，甚至能夠順利挺進東區決賽。

提格在《Club 520》節目中自信地說道：「老鷹隊肯定會進入季後賽，東區決賽。」並進一步指出，「沒有任何一支球隊能夠擊敗我們，奧蘭多魔術隊等其他東區球隊都沒有機會。」

而在休賽季強勢加盟的「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），被認為是能夠幫助老鷹更上一層樓的關鍵。

「波爾辛吉斯能拉開空間，他馬上就要去半場投三分了。而楊恩會有足夠的空間去處理球，波爾辛吉斯他完全可以做到。兄弟，他現在正處於合約年，你知道是怎麼回事。他馬上就要打70場比賽了！」提格補充道。

除了波爾辛吉斯的加盟，老鷹還在今夏找來前灰狼隊防守悍將亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和神射手肯納德（Luke Kennard）等人，減輕球隊「少主」楊恩（Trae Young）的負擔。

自2018年進入聯盟以來，總計483場比賽，楊恩平均能攻下25.3分、9.8助攻，而他曾在2021年的季後賽帶隊殺入東區決賽，後惜敗給當年的總冠軍公鹿隊。

Jeff Teague 老鷹 Kristaps Porzingis Trae Young

