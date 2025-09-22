快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

NBA／合約越大責任越大！黃蜂盼「球弟」成為合格領袖

聯合新聞網／ 綜合報導
「球弟」小鮑爾。 路透社
「球弟」小鮑爾。 路透社

現為黃蜂隊薪水最高的「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball），自進入聯盟以來，就是黃蜂極力栽培的潛力新星，也被視為是黃蜂隊的「救世主」，他在今夏被球隊賦予更多責任，期盼在下賽季能夠帶隊衝擊季後賽。

根據《夏洛特觀察報》撰文指出，夏洛特黃蜂隊下個賽季的重點放在如何讓小鮑爾成長為一名合格的領袖，他不只是這支球隊的門面人物，也是球隊收入最高的球員，小鮑爾接下來將面臨的挑戰是，如何帶領這支年輕的球隊邁出下一步。

黃蜂主帥李（Charles Lee）認為，後衛塞克斯頓（Collin Sexton）的加盟發揮關鍵作用，塞克斯頓已經對球隊的文化產生顯著影響，像是他帶來了活力和競爭力，也讓李不禁稱讚道，他的到來「提升了整個氛圍」。

據李所述，小鮑爾和塞克斯頓在場上或場下都保持著良好的聯繫，經常在訓練結束後留下來聊天，增進默契。除此之外，身為總教練的李，最近更與小鮑爾和球隊總經理彼得森（Jeff Peterson）共進晚餐，討論目標、暑期工作和個人成長。

他接著指出，休賽季期間健身有成的小鮑爾變「粗」許多，他在舉重室內突破了多項個人紀錄，以加強自己的基礎，應對例行賽82場比賽的艱苦賽程。

2年前黃蜂以5年2.6億美元（約81億台幣）的新秀頂薪續約小鮑爾，打破隊史紀錄。下季薪水高達3796萬美元的他，勢必要打出更強勢的表現，才能幫助球隊突破將近10年無緣季後賽的魔咒。

小鮑爾 黃蜂 Collin Sexton

相關新聞

NBA／回到夢開始的地方 傳唐西奇不排斥在皇馬退役

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）在進入NBA前，曾在西班牙的傳奇球隊皇家馬德里籃球俱樂部效力，並在此打出新一代「歐洲金童」的響亮名號。在近期唐西奇所發表的言論中，暗示他有可能將在生涯晚期回到

NBA／老鷹下季「肯定進東決」 前全明星後衛狂讚老東家

連續兩季無緣季後賽的老鷹，在今夏積極展開補強，誓言要在新賽季「大幹一票」，前NBA全明星後衛、曾經效力過老鷹的提格（Jeff Teague）近日在節目中預測老鷹下賽季不只會打進季後賽，甚至能夠順利挺進

NBA／合約越大責任越大！黃蜂盼「球弟」成為合格領袖

現為黃蜂隊薪水最高的「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball），自進入聯盟以來，就是黃蜂極力栽培的潛力新星，也被視為是黃蜂隊的「救世主」，他在今夏被球隊賦予更多責任，期盼在下賽季能夠帶隊衝擊季後賽。

NBA／維金斯披紫金戰袍？ 某球團高層打臉：不認為「油頭」會幫詹皇

先前曾傳出湖人隊有意網羅熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins），然而近期此傳聞卻慘遭某位聯盟高層打臉，更表示，若熱火總裁「油頭」萊里（Pat Riley）同意這筆交易，他將會感到震驚。

NBA／綠衫軍今夏陣容大洗牌！布朗：這是一個新時代

上賽季衛冕失敗的塞爾蒂克，今夏面臨龐大的薪資壓力，以及球星泰托姆（Jayson Tatum）的傷勢陰霾，讓管理層不得不進行陣容上的調整。在多位主力出走後，塞爾蒂克另一名當家球星布朗（Jaylen Br

NBA／新賽季有望與狀元郎連線？傳「濃眉」已恢復5對5訓練

獨行俠球星「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）先前在休賽季驚傳出現視網膜剝離，隨後進行手術治療，當時外界預估可能將錯過開季。現如今傳來好消息，根據美媒指出，他已經開始恢復5對5實戰訓練。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。