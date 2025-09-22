NBA／合約越大責任越大！黃蜂盼「球弟」成為合格領袖

現為黃蜂隊薪水最高的「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball），自進入聯盟以來，就是黃蜂極力栽培的潛力新星，也被視為是黃蜂隊的「救世主」，他在今夏被球隊賦予更多責任，期盼在下賽季能夠帶隊衝擊季後賽。

根據《夏洛特觀察報》撰文指出，夏洛特黃蜂隊下個賽季的重點放在如何讓小鮑爾成長為一名合格的領袖，他不只是這支球隊的門面人物，也是球隊收入最高的球員，小鮑爾接下來將面臨的挑戰是，如何帶領這支年輕的球隊邁出下一步。

黃蜂主帥李（Charles Lee）認為，後衛塞克斯頓（Collin Sexton）的加盟發揮關鍵作用，塞克斯頓已經對球隊的文化產生顯著影響，像是他帶來了活力和競爭力，也讓李不禁稱讚道，他的到來「提升了整個氛圍」。

LaMelo Ball BACK in action! 👀



18 PTS / 7 AST / 4 REB / 19 MIN

據李所述，小鮑爾和塞克斯頓在場上或場下都保持著良好的聯繫，經常在訓練結束後留下來聊天，增進默契。除此之外，身為總教練的李，最近更與小鮑爾和球隊總經理彼得森（Jeff Peterson）共進晚餐，討論目標、暑期工作和個人成長。

他接著指出，休賽季期間健身有成的小鮑爾變「粗」許多，他在舉重室內突破了多項個人紀錄，以加強自己的基礎，應對例行賽82場比賽的艱苦賽程。

2年前黃蜂以5年2.6億美元（約81億台幣）的新秀頂薪續約小鮑爾，打破隊史紀錄。下季薪水高達3796萬美元的他，勢必要打出更強勢的表現，才能幫助球隊突破將近10年無緣季後賽的魔咒。