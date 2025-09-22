NBA／維金斯披紫金戰袍？ 某球團高層打臉：不認為「油頭」會幫詹皇
先前曾傳出湖人隊有意網羅熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins），然而近期此傳聞卻慘遭某位聯盟高層打臉，更表示，若熱火總裁「油頭」萊里（Pat Riley）同意這筆交易，他將會感到震驚。
據《湖人日報》所稱，一位聯盟高層匿名告訴他們，他認為維金斯完全不會去湖人隊，「你真的認為萊里想幫助詹姆斯嗎？他還在為詹姆斯離開邁阿密熱火隊而生氣。我不認為這會發生。」這位高層斬釘截鐵地說道。
湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）於2010年至2014年效力於熱火隊，與波許（Chris Bosh）與韋德（Dwyane Wade）組成熱火三巨頭，在當時萊里便是球隊的總裁。
雖然詹姆斯在效力期間，曾贏得2次MVP、2次總冠軍和2次FMVP等殊榮，並幫助熱火完成2連霸大業。然而，他卻在2014-15年賽季重返騎士的懷抱，過去他承諾要替熱火建立王朝的豪言儼然夢碎，更讓萊里對此感到非常不悅。
此外，換個角度來說，維金斯在2025-26年賽季的薪水為2820萬美元，最後一季的球員選項為3020萬美元，而休賽季大動作頻頻花銀彈和續約球星的湖人隊，已交易過來多名球員如艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）與拉拉維亞（Jake LaRavia）等人，令外界懷疑他們是否還有餘力，能夠端出足夠的籌碼擺上談判桌。
