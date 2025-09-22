NBA／新賽季有望與狀元郎連線？傳「濃眉」已恢復5對5訓練

獨行俠球星「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）先前在休賽季驚傳出現視網膜剝離，隨後進行手術治療，當時外界預估可能將錯過開季。現如今傳來好消息，根據美媒指出，他已經開始恢復5對5實戰訓練。

根據資深名記史坦（Marc Stein）稱，7月時因視網膜剝離而接受手術的戴維斯，由於恢復狀況良好，他在本週跟隨球隊參與了比賽訓練，代表這位全明星中鋒即將獲得NBA熱身賽的參賽資格。

自今年2月，透過獨行俠與湖人的驚天交易案，戴維斯從洛杉磯轉會而來後，他在達拉斯度過了一段可謂命運多舛的時光。先是在3月份，他因內收肌拉傷缺席了18場比賽；到了4月份，他因眼部受傷而缺席了更多場比賽。雖然他成功在附加賽中復出，但當時「傷兵滿營」的獨行俠早已失去競爭力，在附加賽中以106比120不敵灰熊，提前結束季後賽之旅。

戴維斯上賽季場均有24.7分、11.6籃板與3.5助攻，倘若能如期回歸，對獨行俠來說絕對是一件好事。加上今年球團從選秀會中挑中的狀元郎佛雷格（Cooper Flagg），由他們倆組成的內線雙塔，既有外線得分手段，又能在禁區逞兇鬥狠，將會是令人期待的一個組合。