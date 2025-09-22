NBA／綠衫軍今夏陣容大洗牌！布朗：這是一個新時代

上賽季衛冕失敗的塞爾蒂克，今夏面臨龐大的薪資壓力，以及球星泰托姆（Jayson Tatum）的傷勢陰霾，讓管理層不得不進行陣容上的調整。在多位主力出走後，塞爾蒂克另一名當家球星布朗（Jaylen Brown）在近期開直播，稱近期大換血的球隊正進入一個「新時代」。

布朗在最近一次的直播中回顧了隊友們的離去，同時也表達了對前隊友的尊重，「塞爾蒂克迎來了新時代，球隊一半的球員都離開了。我祝他們一切順利，我感激他們，他們都是很棒的隊友，所以看到他們離開我有點難過。」他接著談到：「但這是一個新時代，一切都發生了變化與轉變。」

The play on which Jayson Tatum was hurt. Hard to watch. pic.twitter.com/DFfnzz79sX — Adam Schefter (@AdamSchefter) 2025年5月13日

綠衫軍管理層在今夏做出了幾項重大舉措，其中，最引人注目的是為了削減成本，而交易防守悍將哈勒戴（Jrue Holiday）和「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

其他角色球員，例如柯內特（Luke Kornet）和戴維森（JD Davison）也以自由球員身份相繼離開。老將霍福特（Al Horford）和克雷格（Torrey Craig）仍未完成續約，很可能會在賽季開始前轉會至其他球隊。

更糟的是，球隊在即將到來的新賽季大部分時間將缺少主將之一的泰托姆坐鎮，他於今年季後賽中受阿基里斯腱撕裂傷勢影響，目前仍在復健中。