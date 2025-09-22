NBA／率隊挺進東決卻被「Thank You」 美媒公開錫伯杜出走原因

前尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）在今年6月遭球團開除，稍早據美媒報導，指出錫伯杜真正出走的原因在於，對內沒有任何一位球員公開支持他留下來。

在錫伯杜的職掌下，尼克在上賽季打出51勝31負的戰績，為近10年最高，球隊甚至還睽違25年殺入東部決賽，雖最終敗給本季「黑馬」溜馬隊，但外界仍看好他們在下賽季依舊保有衝擊總冠軍的實力。但尼克球團卻在休賽季期間無預警地將他解雇，並找來前國王隊主帥布朗（Mike Brown）接任。

根據《SiriusXM NBA電台》的貝格利（Ian Begley）報導，儘管球隊管理層相當尊重錫伯杜，但沒有一位老將向管理層要求他繼續執掌球隊，更衣室裡並沒有出現任何抗議。

「哈特和錫伯杜關係很密切，這些球員都很喜歡錫伯杜，但他們中沒有人說過『嘿，錫伯杜必須留在這裡當教練』。」貝格利說：「如果真是這樣，或許錫伯杜還在這裡。」

自2020年以來，錫伯杜為尼克效力了5個賽季，他的防守體系和強硬的打法贏得了讚譽。但經過多年的高強度訓練和高強度的比賽，球隊內的一些球員已經準備好接受不同的執教風格，更衣室內部平靜的回應表明，即使對他表示尊重，他們也沒有強烈的意願留下錫伯杜。