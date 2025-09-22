快訊

NBA／對太陽管理層很失望 杜蘭特揭露與火箭交易秘辛

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社

上賽季坐擁「三巨頭」的鳳凰城太陽卻打出令人失望的表現，最終甚至跌出季後賽資格，球隊也在今夏面臨主力球員出走的窘境。而今年6月交易至火箭的NBA明星前鋒「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在日前受訪時，談到他為何出走鳳凰城，以及與新東家的交易細節。

由球星布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）和杜蘭特所組成的「太陽三巨」，陣容看似豪華，但實際上他們卻打出差強人意的表現，上季僅拿下36勝46敗的他們，排名西區第11，可以說是連季後賽的邊都摸不到。

隨後，由於該陣容已無奪冠希望，杜蘭特和比爾也相繼出走球隊，讓太陽隊正式邁入重建期。

近日，杜蘭特在接受《亞利桑那共和報》採訪時表示，太陽管理層在今年2月左右便有交易他和其他球員的想法，「起初，我有點不高興，因為我覺得我和太陽之間建立了牢固的關係，從另一個角度聽到這個消息讓我有點不高興。」他談到。

「自從我2月進入轉會市場以來，當時正好是交易截止日期，各球隊在觀察他們的賽季表現以及他們需要什麼。」杜蘭特說：「我知道我們會在夏天左右重新考慮（交易）這個問題，休士頓火箭也抓住了這個機會，從那時起一切都進展得很快。」

步入36歲高齡的杜蘭特，征戰聯盟已長達18年，看似即將退休的年紀卻無法阻擋他的砍分身手，他上賽季一共出賽62場，場均26.6分、6.0個籃板和4.2次助攻，是太陽隊的得分王。

火箭 太陽 Kevin Durant Devin Booker Bradley Beal

