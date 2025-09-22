籃球／U19籃球聯盟 關鍵三分南友隊驚天逆轉勝

快訊

U19籃球聯盟，南友隊最後9秒關鍵一擊贏球。圖／U19籃球聯盟提供
U19籃球聯盟，南友隊最後9秒關鍵一擊贏球。圖／U19籃球聯盟提供

U19籃球聯盟昨天（21日）在信義運動中心上演一場激烈對決，南友隊迎戰 Mamba B隊，雙方自開賽便陷入拉鋸，比分緊咬、雙方你來我往，場上節奏一次又一次掀起高潮。比賽末節最後兩分鐘，Mamba B一度反超，本以為勝利會由Mamba B拿下，不料南友陳其樂在最後9秒靠著關鍵三分球絕境逆轉，最終驚險以43：41收下勝利，讓全場欣喜若狂。

南友教練潘博軒賽後興奮的表示，球員以南港國小為班底，平時並沒有團隊練習時間，僅能透過比賽累積經驗。能在如此關鍵的比賽中打出團隊水準，更顯得難能可貴。他並特別強調：「我覺得今天大家都展現了應有的團隊水準。賽前我就告訴球員們，既然今天有十個人都到場，只要有人不專注、不努力，就有可能被換下來，每個人都抱著必勝的態度堅持到最後一刻，這是球隊能夠咬住比賽、並最終獲勝的原因。」

潘博軒認為，最初是因為這項賽事依年齡分級，讓孩子們能在合適的層級對抗。「家長一開始覺得可以來打看看，後來發現分齡能夠讓賽事可看度更高，層級差異被拉開，孩子們能在比賽中找到屬於自己的舞台。」

他進一步補充：「我們報名的主要目的，就是希望孩子能開心打球。在享受比賽的同時，也能累積技巧、建立感情，這對他們未來的籃球學習會很有幫助。」

當被問到印象最深刻的片段時，教練毫不猶豫提到最後那顆關鍵三分球。他透露，自己在第一節就特別提醒陳其樂要專注在自己最擅長的事上。「他的個性比較容易想太多，總是把機會讓給別人。但我跟他說，如果你一直等，那等到最後就只會等到輸。幸好最後他抓住空檔果斷出手，那一球真的定下比賽勝負，意義非常大。」

賽後球員劉允瀚談到教練的戰術安排，他表示：「賽前教練要我們多傳球、分球給隊友，但如果有機會出手，也要勇敢進攻。」

另一名球員葉祐廷則提到，教練在賽前交代防守要採用 1-3-1 站位，並要求前場球員上前壓迫，進攻時則要拉開空間。他認為這樣的戰術安排，讓球隊在比賽中能持續保持強度。

U15組2B賽事，由Gear隊出戰Flying飛翔隊，何宣佑攻下全場最高的16分，率隊拿下開季首勝，而隊友蘇彥安則是扮演場上神偷，全場多達5次抄截及6籃板、3助攻的亮麗表現，加上苗延靖為鎮隊鐵三角也是球隊勝利的功臣之一。

更多球隊資訊請上官網（https://u19.com/tw/schedule?seasonId=5）查詢。賽事將於U19聯賽官方Youtube（https://www.youtube.com/@u19.league）平台直播。

U19籃球聯盟，南友隊最後9秒關鍵一擊贏球。圖／U19籃球聯盟提供
U19籃球聯盟，南友隊最後9秒關鍵一擊贏球。圖／U19籃球聯盟提供

