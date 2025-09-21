NBA／球風功能太重疊唐西奇！7冠名宿建議「送走里夫斯換即戰力」

儘管上季季後賽表現不盡人意，早早就淘汰出局，但擁有詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）的湖人，搭配里夫斯（Austin Reaves）的成長，以及休賽季的補強措施，不少人仍對紫金軍團準備迎接一個完整賽季而寄予厚望。

不過生涯曾拿下7座總冠軍的名將歐瑞（Robert Horry）卻在這時候提出建言，認為胡人仍是要想辦法透過「先簽後換」方式，將後衛里夫斯交易送走，因為他的打法與唐西奇重疊度實在太高。

「當你有兩名球員基本上都是做同樣的事，像是唐西奇和里夫斯，他們雖然不是完全相同的技術型態，但位置與功能幾乎重疊。NBA講求的是組合搭配，而不是兩個一樣的存在。沒有球隊會同時養兩個約柯奇（Nikola Jokic）、兩個安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、或兩個亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。」

湖人在休賽季自由市場先後網羅了中鋒艾頓（Deandre Ayton）、老將後衛史馬特（Marcus Smart）、拉拉維亞（Jake LaRavia），並選進了蒂埃羅（Adou Thiero）。不過外界普遍認為若湖人想要在2026年季後賽衝擊冠軍，仍需要再添一位具即戰力的好手，特別是在這可能是詹姆斯最後一個賽季的情況下。

里夫斯在今夏已經拒絕湖人4年8920萬美元的延長合約，預計會在明年成為完全自由球員；另一方面，湖人已經和唐西奇達成協議，雙方簽下3年1.65億美元的續約合約，基本上已經確立了以他為核心的未來。

生涯拿下7枚冠軍戒的歐瑞。 美國聯合通訊社

事實上，里夫斯被放進交易傳聞已不是第一次，過去幾年球迷們在各種模擬方案中，幾乎把他送去過全聯盟大半數球隊。但隨著唐西奇在新任主帥瑞迪克（JJ Redick）的體系中扮演主要持球角色，這樣的討論再次升溫。

不過，目前自由市場上已經沒有多少受限自由球員可供選擇，因此在2025-26年賽季開打前想透過「先簽後換」操作的可能性仍相當有限。

整體來看，湖人仍在評估如何最佳化陣容組合，究竟里夫斯會不會成為交易籌碼，或是與唐西奇之間的化學效應如何發酵，都會是新球季開打後的熱門焦點。