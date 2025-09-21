NBA／巫師遞橄欖枝 前五星高中生告別浪人重返聯盟

根據消息人士稱，前五星級高中生、2021年二輪秀庫珀（Sharife Cooper）告別為期一年的海外流浪生涯，與巫師隊簽訂了一份雙向合約，新賽季將重返NBA賽場打球。

據《HoopsHype》的史卡托（Michael Scotto）稱，這位24歲的年輕後衛已經與巫師簽訂了一份為期新賽季的雙向合約，這代表著他將結束過去一年以來輾轉歐洲多支球隊的「浪人」生涯，回到他最熟悉的家鄉打球。

庫珀於2021年選秀會以第二輪第48順位加入老鷹隊，在他的菜鳥生涯中，他卻苦無上場機會，他三年內僅出戰10場比賽，場均出賽僅3分鐘，得到0.5分和0.4次助攻，這樣慘澹的表現也讓他很快便遭到聯盟放棄。

在NBA與G聯盟浮載的他，去年前往海外打球，效力於土耳其、希臘和法國的三支不同的歐洲球隊。上賽季在歐洲盃上，他代表希臘球隊阿里斯籃球俱樂部（Aris BSA）出戰，10場比賽他平均得到14.7分和3.8次助攻，因其發揮出色，讓他被遠在大洋彼端的巫師隊所項中，並於近期簽下合同。

過去曾是五星高中生的庫珀，於高三賽季「打出名堂」，幫助麥克艾奇恩高中取得了32勝0負的完美戰績，並奪得校史首個州冠軍，他該年場均能夠得到27.2分、8.1次助攻、5.6個籃板和4.3次抄截。

現如今，重返NBA打球的他，在經歷過海外聯賽的磨練後，他仍有望在新賽季向外界證明自己，同時擦亮五星高中生的招牌。

