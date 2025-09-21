快訊

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

持續增強！樺加沙颱風下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

NBA／上季捲入假球案醜聞 傳後衛洛齊爾將被熱火「炒魷魚」

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火隊後衛洛齊爾。 路透社
熱火隊後衛洛齊爾。 路透社

先前被爆出疑似「打假球」的熱火控衛洛齊爾（Terry Rozier）尚在接受調查，近日又再度傳出壞消息，據消息人士指出，熱火隊將考慮在新賽季開打前與洛齊爾「說再見」。

據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）所稱，熱火隊正在認真考慮在訓練營開始前與洛齊爾分道揚鑣，他在報導中寫道：「在本月底訓練營開始之前，熱火隊正在認真考慮與洛齊爾斷絕關係。」

席格爾進一步指出，「然而，由於不存在交易市場，而且這位經驗豐富的後衛告知球隊他無意買斷，因此熱火隊擺脫洛齊爾的唯一途徑就是放棄他，並將他價值2660萬美元的合約視為死錢。」

若熱火隊順利裁掉他，對於熱火隊後場一票年輕小將來說，或許是一件好事，目前球隊後場有米契爾（Davion Mitchell）、史密斯（Dru Smith）和2025年首輪新秀亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）等人，他們能夠藉此獲得更多上場時間與發揮空間。

除此之外，席格爾更表示，若洛齊爾下賽季還待在熱火，他將跌出主要輪換，「他不會成為主教練史波史特拉輪換陣容的主要成員。」他補充，這代表熱火球團已對他完全死心。

現年31歲的洛齊爾上賽季在64場比賽中場均得到10.6分、3.7個籃板和2.6次助攻，先前捲入假球案風波的他，因尚未洗清罪責，目前仍在接受聯邦調查，以調查潛在的賭博行為。

熱火

相關新聞

NBA／備戰勇士首個完整賽季 巴特勒有「法寶」保養身體

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）第一次以勇士隊球員身分迎接新賽季，為生涯第15個賽季備戰也加入新元素，接觸新...

NBA／熱火得分王左腳動刀至少休8周 赫洛確定趕不上開季

成為熱火隊看板球星的赫洛（Tyler Herro），新賽季起步卻不是太順利，他季前動了左腳手術，至少要缺席8周，確定趕不...

NBA／球風功能太重疊唐西奇！7冠名宿建議「送走里夫斯換即戰力」

儘管上季季後賽表現不盡人意，早早就淘汰出局，但擁有詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）的湖人，搭配里夫斯（Austin Reaves）的成長，以及休賽季的補強措施，不少

NBA／巫師遞橄欖枝 前五星高中生告別浪人重返聯盟

根據消息人士稱，前五星級高中生、2021年二輪秀庫珀（Sharife Cooper）告別為期一年的海外流浪生涯，與巫師隊簽訂了一份雙向合約，新賽季將重返NBA賽場打球。 據《HoopsHype》

NBA／上季捲入假球案醜聞 傳後衛洛齊爾將被熱火「炒魷魚」

先前被爆出疑似「打假球」的熱火控衛洛齊爾（Terry Rozier）尚在接受調查，近日又再度傳出壞消息，據消息人士指出，熱火隊將考慮在新賽季開打前與洛齊爾「說再見」。 據《ClutchPoint

NBA／視為「詹皇」接班人 湖人制服組隨唐西奇征戰歐錦賽

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）上賽季交易至湖人後，不僅獲得更多鎂光燈的關注，球團對他的待遇更是毫不吝嗇，據悉在唐西奇征戰歐錦賽期間，湖人制服組包含高階主管、教練和工作人員等同樣一同飛往斯洛維

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。