NBA／上季捲入假球案醜聞 傳後衛洛齊爾將被熱火「炒魷魚」

先前被爆出疑似「打假球」的熱火控衛洛齊爾（Terry Rozier）尚在接受調查，近日又再度傳出壞消息，據消息人士指出，熱火隊將考慮在新賽季開打前與洛齊爾「說再見」。

據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）所稱，熱火隊正在認真考慮在訓練營開始前與洛齊爾分道揚鑣，他在報導中寫道：「在本月底訓練營開始之前，熱火隊正在認真考慮與洛齊爾斷絕關係。」

席格爾進一步指出，「然而，由於不存在交易市場，而且這位經驗豐富的後衛告知球隊他無意買斷，因此熱火隊擺脫洛齊爾的唯一途徑就是放棄他，並將他價值2660萬美元的合約視為死錢。」

若熱火隊順利裁掉他，對於熱火隊後場一票年輕小將來說，或許是一件好事，目前球隊後場有米契爾（Davion Mitchell）、史密斯（Dru Smith）和2025年首輪新秀亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）等人，他們能夠藉此獲得更多上場時間與發揮空間。

除此之外，席格爾更表示，若洛齊爾下賽季還待在熱火，他將跌出主要輪換，「他不會成為主教練史波史特拉輪換陣容的主要成員。」他補充，這代表熱火球團已對他完全死心。

現年31歲的洛齊爾上賽季在64場比賽中場均得到10.6分、3.7個籃板和2.6次助攻，先前捲入假球案風波的他，因尚未洗清罪責，目前仍在接受聯邦調查，以調查潛在的賭博行為。

The Heat are heavily considering parting ways with Terry Rozier ahead of training camp, per @BrettSiegelNBA pic.twitter.com/WwkatHCIa0 — Legion Hoops (@LegionHoops) 2025年9月19日