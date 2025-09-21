快訊

拉沃盃／美國一哥退球王小蠻牛 世界隊單日4戰全拿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
拉沃盃歐洲隊長阿爾卡拉斯(中)與出席的NBA球星柯瑞。 美聯社
拉沃盃歐洲隊長阿爾卡拉斯(中)與出席的NBA球星柯瑞。 美聯社

拉沃盃首日賽程取得絕對領先的歐洲隊，今天由世界排名第一的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）領銜出征，不料他輸給世界隊的美國「一哥」弗里茲（Taylor Fritz）不說，單日4場比賽歐洲隊更一勝未得，讓單日豪取4勝的世界隊上演大逆轉，取得積分7：3分領先。

世界排名第5的弗里茲，過去3度碰阿爾卡拉斯未嘗勝績，今天找到突破方式，以6：3、6：2奪勝，他說：「我知道該做什麼，問題是能否做到。之前三次對到他，都是第一局就被破發，失去第一局影響很大。」

今年拉沃盃在舊金山大通中心舉行，身為地主的弗里茲強調，守住第一個發球局很重要，必須確保不會懷疑自己；他表示，能打下對戰首勝的感覺非常好，重點也不只是勝利本身，還有自己打出的內容和水準，很高興有把握住關鍵時刻。

大通中心是NBA勇士隊主場，今天勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）和發起拉沃盃的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）也都到場觀戰。

剛打下美網金盃的阿爾卡拉斯坦言，今天比賽走向並非自己預期，對手發揮的確較優，尤其前兩拍是關鍵。不過拉沃盃總共有3日賽程，去年歐洲隊在最終日上演大逆轉，今年仍有機會寫下類似劇本。

