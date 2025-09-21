NBA／視為「詹皇」接班人 湖人制服組隨唐西奇征戰歐錦賽

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）上賽季交易至湖人後，不僅獲得更多鎂光燈的關注，球團對他的待遇更是毫不吝嗇，據悉在唐西奇征戰歐錦賽期間，湖人制服組包含高階主管、教練和工作人員等同樣一同飛往斯洛維尼亞助陣，儼然已成為紫金軍團的新寵兒。

今年8月初，唐西奇與球隊簽下3年、價值1.65億美元的續約合同，甫獲大約的他，並沒有沉浸在紙醉金迷的世界中，反而是透過積極減重和飲食控制來回報球隊，在本屆歐錦賽中，「瘦七七」唐西奇場均繳出場均34.7分的恐怖數據，為該屆賽會最高，他也被評選為賽事最佳五人。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在接受ESPN採訪時表示，對於唐西奇為國家效力的精神，他感到由衷的自豪和感激。他接著補充 ：「我只是認為，在與頂尖球星合作的過程中，湖人隊將傾注心血地支持他們。像是圍繞著唐西奇這件事，是一個非常容易做出的合作決定。」

Be ready for Luka 2.0 ☢️



Luka Doncic went NUCLEAR in EuroBasket 2025.



📊 34.7 PTS | 8.6 REB | 7.1 AST | 2.7 STL pic.twitter.com/fumsMOnWHP — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) 2025年9月16日

據了解，佩林卡、湖人球員表現總監希姆斯（Dr.Leroy Sims）以及唐西奇的團隊在每場歐錦賽前後都會發訊息，以確保唐西奇的狀態良好。此外，湖人球團還派遣專員飛往斯洛維尼亞與他一同備戰，並提供唐西奇日常訓練所需的物資和裝備。

對此，唐西奇回應道：「湖人管理層和湖人球迷的支持太棒了，這對我來說意義重大，讓我感覺與洛杉磯更加緊密地聯繫在一起。」

現年40歲的湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），可能將於不久後退役，因此湖人隊急需尋找一名合格的「接班人」來傳承火炬，今夏球團對唐西奇高規格待遇即表示，球隊可能已將他視為紫金軍團的新門面，並期望他傳承詹姆斯在球場上的領導能力以及領袖風範。