NBA／歐洲我來了！ 前湖人小將加盟土耳其勁旅

聯合新聞網／ 綜合報導
綽號「THT」的霍頓-塔克。 美聯社
上季效力公牛隊的「THT」霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）在陣中苦無發揮機會，表現均較前年有所下滑。他在休賽季積極尋找下家，而稍早歐洲勁旅伊斯坦堡費內巴切隊宣布將與他簽下一筆2年的合約。

在本月初，《BasketNews》的烏伯納斯（Donatas Urbonas）曾報導這位前湖人隊後衛將簽約費內巴切，在球隊於社群帳號上官宣簽約THT後，此消息得到證實，他將加盟這支歷史悠久的土耳其勁旅，他們曾兩度拿下歐洲聯賽冠軍。

霍頓-塔克的加盟將有助於提升後場的攻防實力，他具備不俗的持球能力與外圍火力，優異的臂展讓他在防守端能很好地限制對手的發揮，上季效力家鄉球隊公牛的他，場均上場時間卻不到13分鐘，為生涯新低，並得到6.5分、1.7個籃板和1.4次助攻。

但賽季末他卻打出讓人眼前一亮的表現。今年4月份，霍頓-塔克在場均22分鐘的上場時間內平均得到13.3分、2個籃板和2.4次助攻，幫助公牛隊在最後7場比賽中取得6場勝利。說明只要給他充足的上場機會，他依舊能為球隊帶來貢獻。

自2019年進入聯盟以來，霍頓-塔克輾轉湖人、爵士與公牛，在305場比賽中，他得到平均9.2分、2.6個籃板和2.8次助攻，投籃命中率為42.7%。在湖人隊期間，他曾跟隨球隊拿下過一座總冠軍。

