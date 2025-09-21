NBA／備戰新賽季 巴特勒有法寶
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）第一次以勇士隊球員身分迎接新賽季，為生涯第15個賽季備戰也加入新元素，接觸新興運動板式網球（padel），認為這項隔網運動有助於個人在籃球場上的表現。
事實上，巴特勒還是西班牙板式網球「預備盃（Reserve Cup）」的榮譽主席，他表示本身就很喜歡透過不同運動備戰新賽季，投入板式網球是被戰期間最好的投資。
今年2月被交易到勇士的巴特勒，在新隊伍的30場比賽場均貢獻17.9分、5.5籃板和5.9助攻，助隊打出23勝7敗的成績，成勇士的季後賽希望；新賽季仍是勇士要角，巴特勒解釋板式網球需要很好的手眼協調和反應力，球從牆上彈來時要能快速轉身，這些動作都需要體能，會讓參與者揮汗如雨，「這看起來會精疲力竭，但肯定能幫助籃球場上的表現，我和你保證。」
NBA新賽季下月底點燃戰火，36歲的巴特勒已經是聯盟高齡球員，他也明白不能讓身體處於受傷風險中，打板式網球時就有些預防措施，像是不會全力以赴，也不會想接觸的板式網球職業球員，跑到界外去救球。
「不過我確實喜歡假裝自己是職業球員，我想歡去想像不久將來我會成為世界排名第一。」巴特勒補充說。
