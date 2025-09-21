NBA／備戰新賽季 巴特勒有法寶

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）第一次以勇士隊球員身分迎接新賽季，為生涯第15個賽季備戰也加入新元素，接觸新興運動板式網球（padel），認為這項隔網運動有助於個人在籃球場上的表現。

事實上，巴特勒還是西班牙板式網球「預備盃（Reserve Cup）」的榮譽主席，他表示本身就很喜歡透過不同運動備戰新賽季，投入板式網球是被戰期間最好的投資。

今年2月被交易到勇士的巴特勒，在新隊伍的30場比賽場均貢獻17.9分、5.5籃板和5.9助攻，助隊打出23勝7敗的成績，成勇士的季後賽希望；新賽季仍是勇士要角，巴特勒解釋板式網球需要很好的手眼協調和反應力，球從牆上彈來時要能快速轉身，這些動作都需要體能，會讓參與者揮汗如雨，「這看起來會精疲力竭，但肯定能幫助籃球場上的表現，我和你保證。」

NBA新賽季下月底點燃戰火，36歲的巴特勒已經是聯盟高齡球員，他也明白不能讓身體處於受傷風險中，打板式網球時就有些預防措施，像是不會全力以赴，也不會想接觸的板式網球職業球員，跑到界外去救球。

「不過我確實喜歡假裝自己是職業球員，我想歡去想像不久將來我會成為世界排名第一。」巴特勒補充說。

相關新聞

NBA／熱火得分王左腳動刀至少休8周 赫洛確定趕不上開季

成為熱火隊看板球星的赫洛（Tyler Herro），新賽季起步卻不是太順利，他季前動了左腳手術，至少要缺席8周，確定趕不...

NBA／庫明加經紀人下最後通牒 不加碼、給球員選項將接受合格報價

勇士隊與前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約肥皂劇近期走向白熱化，在勇士球團提出4個續約選項，其中包含2...

WNBA／29年來首次 王牌威爾森、山貓史密斯共享年度防守球員

WNBA在今天公布本賽季年度最佳防守球員獎，由拉斯維加斯王牌隊的當家球星威爾森（A'ja Wilson）與明尼蘇達山貓史...

NBA／回到生涯的起點 史密斯傳一年約重返獨行俠

在過去幾年成為NBA浪人不斷在聯盟各隊間遊走，甚至轉往歐洲發展後，後衛史密斯（Dennis Smith Jr.）在今天傳...

NBA／勇士續約庫明加陷膠著 連「士官長」巴特勒都關切

金州勇士和前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約僵局持續延燒，不僅影響球隊補強進度，甚至引起「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的關切。根據《NBC Sports Bay Area》報導，巴特勒已主動聯繫勇士高層，想了解球隊的規劃與進展。

