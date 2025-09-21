NBA／下賽季有望回歸！厄文談傷勢復原進度：非常順利

獨行俠當家主控厄文（Kyrie Irving）於上季例行賽尾聲，遭遇左膝傷勢，隨後賽季報銷。目前正在積極復健中的他，透露自己已開始進行籃球訓練，並表示目前傷勢復原的進度相當樂觀，將有望提前在新賽季回歸。

今年3月，在獨行俠對陣國王隊的比賽中，厄文在切入時突然倒地不起，後經診斷為左膝前十字韌帶傷勢，自此他因傷高掛免戰牌持續至今。然而，好消息是，本週厄文在接受TMZ體育採訪時表示，他的復原進度非常順利。此外，厄文曾在8月於個人Instagram直播上更新動態，慶祝自己康復5個月的里程碑。當時，他透露自己已經開始加強籃球訓練，並強調每次訓練都要循序漸進地進步。

顯然，一切跡象都表明，這位獨行俠倚重的王牌後衛可能將提前在下賽季中回歸，幫助球隊在競爭激烈的西區中殺出血路。上賽季受傷前50場比賽，他場均可以得到24.7分、4.6次助攻和4.8個籃板，並9度入選明星賽。

在交易走唐西奇（Luka Doncic）後，厄文現為獨行俠倚重的後場核心，球隊在休賽季與他簽下一筆3年1.19億美元的新合約。除了厄文外，目前陣中戴維斯（Anthony Davis）、萊夫利（Dereck Lively II）等人也同樣都在養傷，開季之初可能缺席無法參與比賽，但只要後續傷兵能夠全數回歸，陣容實力堅強的獨行俠仍有機會在下個賽季持續衝擊季後賽。