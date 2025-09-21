聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／熱火得分王左腳動刀至少休8周 赫洛確定趕不上開季
成為熱火隊看板球星的赫洛（Tyler Herro），新賽季起步卻不是太順利，他季前動了左腳手術，至少要缺席8周，確定趕不上開季。
根據上季就有左腳傷勢問題，季前訓練營又傷到腳踝，因此做出動刀決定，美國時間周五已經進行手術。若是休息8周，赫洛開季前12場比賽都無法與會。
赫洛上季場均有23.9分、5.5助攻和5.2籃板，是球隊的「得分王」，開季缺席對熱火是一大利空。赫洛上季首度在全明星賽亮相，且連4季都有場均20分、5籃板以上的表現，年薪超過3千萬美元在隊上僅次於中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）。
熱火上季附加賽連奪兩勝打進季後賽，但首輪就遭騎士隊直落四「橫掃」，為新賽季做了不少補強，包括交易來鮑威爾（Norman Powell）、義大利當家前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio），選秀會也選進了亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）幫助赫洛、阿德巴約和威金斯（Andrew Wiggins ）等人。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言