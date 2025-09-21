NBA／熱火得分王左腳動刀至少休8周 赫洛確定趕不上開季

成為熱火隊看板球星的赫洛（Tyler Herro），新賽季起步卻不是太順利，他季前動了左腳手術，至少要缺席8周，確定趕不上開季。

根據上季就有左腳傷勢問題，季前訓練營又傷到腳踝，因此做出動刀決定，美國時間周五已經進行手術。若是休息8周，赫洛開季前12場比賽都無法與會。

赫洛上季場均有23.9分、5.5助攻和5.2籃板，是球隊的「得分王」，開季缺席對熱火是一大利空。赫洛上季首度在全明星賽亮相，且連4季都有場均20分、5籃板以上的表現，年薪超過3千萬美元在隊上僅次於中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）。

熱火上季附加賽連奪兩勝打進季後賽，但首輪就遭騎士隊直落四「橫掃」，為新賽季做了不少補強，包括交易來鮑威爾（Norman Powell）、義大利當家前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio），選秀會也選進了亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）幫助赫洛、阿德巴約和威金斯（Andrew Wiggins ）等人。