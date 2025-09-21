快訊

NBA／熱火得分王左腳動刀至少休8周 赫洛確定趕不上開季

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
赫洛動刀將趕不上開季。 路透社
赫洛動刀將趕不上開季。 路透社

成為熱火隊看板球星的赫洛（Tyler Herro），新賽季起步卻不是太順利，他季前動了左腳手術，至少要缺席8周，確定趕不上開季。

根據上季就有左腳傷勢問題，季前訓練營又傷到腳踝，因此做出動刀決定，美國時間周五已經進行手術。若是休息8周，赫洛開季前12場比賽都無法與會。

赫洛上季場均有23.9分、5.5助攻和5.2籃板，是球隊的「得分王」，開季缺席對熱火是一大利空。赫洛上季首度在全明星賽亮相，且連4季都有場均20分、5籃板以上的表現，年薪超過3千萬美元在隊上僅次於中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）。

熱火上季附加賽連奪兩勝打進季後賽，但首輪就遭騎士隊直落四「橫掃」，為新賽季做了不少補強，包括交易來鮑威爾（Norman Powell）、義大利當家前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio），選秀會也選進了亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）幫助赫洛、阿德巴約和威金斯（Andrew Wiggins ）等人。

NBA／庫明加經紀人下最後通牒 不加碼、給球員選項將接受合格報價

勇士隊與前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約肥皂劇近期走向白熱化，在勇士球團提出4個續約選項，其中包含2...

NBA／備戰新賽季 巴特勒有法寶

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）第一次以勇士隊球員身分迎接新賽季，為生涯第15個賽季備戰也加入新元素，接觸新...

WNBA／29年來首次 王牌威爾森、山貓史密斯共享年度防守球員

WNBA在今天公布本賽季年度最佳防守球員獎，由拉斯維加斯王牌隊的當家球星威爾森（A'ja Wilson）與明尼蘇達山貓史...

NBA／回到生涯的起點 史密斯傳一年約重返獨行俠

在過去幾年成為NBA浪人不斷在聯盟各隊間遊走，甚至轉往歐洲發展後，後衛史密斯（Dennis Smith Jr.）在今天傳...

NBA／勇士續約庫明加陷膠著 連「士官長」巴特勒都關切

金州勇士和前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約僵局持續延燒，不僅影響球隊補強進度，甚至引起「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的關切。根據《NBC Sports Bay Area》報導，巴特勒已主動聯繫勇士高層，想了解球隊的規劃與進展。

