中職／替他開心！陳金鋒理解王念好的苦：他很想表現好
富邦悍將隊王念好今天開轟釋放壓力，帶著淚跑回本壘，失誤後的陽春砲幫助球隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，惜字如金的總教練陳金鋒長篇恭喜王念好，開頭先說：「很替他開心。」
「他一直很努力很認真，能力很好，但一直表現不出。」陳金鋒談到王念好這發本季首轟時說：「我也有跟他討論，告訴他不要急，確實做好每件事。」
作為2023年悍將第一指名，陳金鋒理解王念好承受的壓力，「我知道他很想表現好給大家看，但有些事情要經歷過才會心情穩定、舒服地去比賽，年輕選手想表現是很好的企圖心，但也要控制自己的情緒、思考。」
陳金鋒認為年輕球員從困頓中起步未必是壞事，「打不好當然會懊惱，但也不一定是壞事，先過一段苦日子，理解之後就會越來越穩定，沒有人一開始就是好的，從不好的開始學習，了解怎麼應付比賽。」
陳金鋒舉例，一整季的比賽，球員表現一定有起有落，遇到低潮容易限縮思考能力，經歷過後就會知道，「今天結束，明天怎麼努力，不斷往前，不要往後。」
