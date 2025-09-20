NBA／庫明加經紀人下最後通牒 不加碼、給球員選項將接受合格報價

勇士隊與前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約肥皂劇近期走向白熱化，在勇士球團提出4個續約選項，其中包含2個附有球隊選擇權的選擇後，庫明加的經紀人在今天透過媒體表示，除非勇士提高報價或是將合約改為附帶球員選擇權，否則庫明加將會接受勇士800萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，但也代表未來他將再與勇士無合作的可能性。

庫明加在近兩個賽季與勇士陷入談判僵局，在日前傳出勇士向庫明加團隊提出4個選擇，包括2年4500萬美元的「1＋1（球隊選項）」年合約、3年5400萬美元合約、3年7520萬美元的「2＋1（球隊選項）」年合約，以及800萬美元的合格報價。

不過庫明加的團隊在日前就曾暗示勇士球團，希望得到與公牛吉迪（Josh Giddey）相同的4年1億美元不帶選擇權的全額保障合約，抑或是將球隊選項改為球員選項，這也成為雙方談判持續陷入僵局的原因。

而今天庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）也透過媒體喊話，表示如果勇士無法答應他們的條件，那他將接受800萬美元的合格報價，但這也代表與勇士的合作將在下賽季結束後正式告終，透納說：「如果勇士想要立即奪冠，或是讓庫明加感到被公平對待，那我們認為他們就應該給他球員選項，儘管這樣可能讓合約不是太過完美，但將會一個不錯的選擇，庫明加也得到尊重。」

假使庫明加最終不得不選擇800萬美元的合格報價，也將代表他能在明年夏天成為完全自由球員，且下季擁有不可交易條款，在合約結束後將得以全權掌握自己的職業生涯走向，透納說：「如果庫明加接受這份報價，他將不會被交易，並在明年夏天成為完全自由球員，或許有人認為有足夠薪資空間的球隊可能只有10到12支，但庫明加將是市場上35歲以下頂尖側翼的唯一人選，所以我們還是有優勢的。」