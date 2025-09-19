WNBA／29年來首次 王牌威爾森、山貓史密斯共享年度防守球員

WNBA在今天公布本賽季年度最佳防守球員獎，由拉斯維加斯王牌隊的當家球星威爾森（A'ja Wilson）與明尼蘇達山貓隊史密斯（Alanna Smith）共同獲獎，創下此獎項頒發29年來第一次出現共享的狀況。

WNBA年度最佳防守球員獎今年共有72位媒體成員投票，最終威爾森與史密斯皆獲得29票，在以票數決定結果的情況下，聯盟也在今天宣布由兩人共享今年年度最佳防守球員獎。

而這也是威爾森近4年來第3度獲得該獎項，在聯盟史上僅次於卡曲（Tamika Catchings）的5次以及福爾斯（Sylvia Fowles）的4次，她本賽季繳出平均2.3阻攻、7.9防守籃板、1.6抄截的亮眼數據。

至於史密斯則是帶領山貓打出聯盟防守效率最佳表現，個人本季抄截加阻攻合計135次更是名列聯盟第2名，這也讓她承接了隊友科利爾（Napheesa Collier）的火炬，讓山貓成為史上首隊連續兩年有不同球員獲選年度最佳防守球員的紀錄。