快訊

別加牛奶！譚敦慈親授「隔夜燕麥」製作法，加「它」形成最強營養組合

咖啡也能Fine Dining 作家Chez Kuo解讀台灣咖啡新風潮

北市木柵國中旁民宅大火 2大2小站屋頂…驚悚畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／回到生涯的起點 史密斯傳一年約重返獨行俠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獨行俠時期的史密斯(右)。 路透
獨行俠時期的史密斯(右)。 路透

在過去幾年成為NBA浪人不斷在聯盟各隊間遊走，甚至轉往歐洲發展後，後衛史密斯（Dennis Smith Jr.）在今天傳出與老東家獨行俠簽下一年合約，回到職業生涯的起點。

今年27歲的史密斯，在2017年NBA選秀會於首輪第9順位被獨行俠選入，並在新秀賽季就繳出亮眼的15.2分、5.2助攻、3.8籃板數據，讓他獲選為當年度新秀第二隊。

正當外界都認為史密斯將會成為獨行俠未來藍圖一員的情況下，他卻在生涯第二個賽季中段就遭到獨行俠送往尼克，換取波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等人。

儘管來到尼克後，史密斯在下半季依舊有亮眼表現，不過當新賽季到來時史密斯不僅失去先發位置，也逐漸失去在尼克輪替陣容中的地位，甚至在2021年還一度被下放發展聯盟，並在當年展開浪人生涯，陸續為活塞、拓荒者、黃蜂與籃網出賽，去年更與西班牙豪門皇馬簽約，展開旅外生涯。

不過史密斯的經紀公司也在今天透露，史密斯已與老東家獨行俠簽下一年合約，儘管目前獨行俠陣容名單已經滿編，不過威廉斯（Brandon Williams）僅有一部分保障合約，這也將讓史密斯有機會爭得出賽機會，在新賽季重返NBA舞台。

獨行俠

延伸閱讀

1鎊商店以1鎊易主：英國零售巨頭Poundland興衰史

NBA／火箭先發五虎還差一人 高薪教頭：訓練營見真章

MLB／劈腿接球美技釀禍 巨人史密斯右腿拉傷入傷兵名單

簡單且無需花錢 專家建議起床後1動作秒喚醒大腦與身體

相關新聞

NBA／回到生涯的起點 史密斯傳一年約重返獨行俠

在過去幾年成為NBA浪人不斷在聯盟各隊間遊走，甚至轉往歐洲發展後，後衛史密斯（Dennis Smith Jr.）在今天傳...

NBA／勇士續約庫明加陷膠著 連「士官長」巴特勒都關切

金州勇士和前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約僵局持續延燒，不僅影響球隊補強進度，甚至引起「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的關切。根據《NBC Sports Bay Area》報導，巴特勒已主動聯繫勇士高層，想了解球隊的規劃與進展。

NBA／拉沃盃前進勇士主場舉行 費德勒躍躍欲試讚打球好地方

每年9月舉行的拉沃盃今年將首度進駐NBA勇士主場大通中心舉行，而已經提前來到舊金山的拉沃盃發起人、網壇傳奇費德勒（Rog...

NBA／股份、飛機、代言全都要！雷納德和舅舅對湖人「獅子大開口」

2019年率領多倫多暴龍奪下NBA總冠軍後，雷納德（Kawhi Leonard）成為自由球員，並掀起洛杉磯湖人、洛杉磯快艇和暴龍三方爭奪戰。最終他選擇加盟快艇。近日有報導再度揭露，雷納德和他的舅舅羅伯森（Dennis Robertson）當年還向各隊開出一連串「出格」要求，引發外界熱議。

NBA／勇士荷蘭中鋒不再只會投三分！休賽季磨練盼球風更全面

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）即將邁入NBA第二個賽季，上一季他憑藉著外線投射嶄露頭角，這個休賽季，他全力加強體能與防守技巧，期盼在新球季成為更全面的球員。

NBA／學生時代工友高齡80歲仍在工作 喬丹超暖幫他付清房貸

美國媒體報導，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在一次重返高中母校時，發現自己學生時代的工友已經高齡80歲了還在工作，喬丹立刻慷慨解囊替他付清房貸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。