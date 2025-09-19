聽新聞
NBA／回到生涯的起點 史密斯傳一年約重返獨行俠
在過去幾年成為NBA浪人不斷在聯盟各隊間遊走，甚至轉往歐洲發展後，後衛史密斯（Dennis Smith Jr.）在今天傳出與老東家獨行俠簽下一年合約，回到職業生涯的起點。
今年27歲的史密斯，在2017年NBA選秀會於首輪第9順位被獨行俠選入，並在新秀賽季就繳出亮眼的15.2分、5.2助攻、3.8籃板數據，讓他獲選為當年度新秀第二隊。
正當外界都認為史密斯將會成為獨行俠未來藍圖一員的情況下，他卻在生涯第二個賽季中段就遭到獨行俠送往尼克，換取波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等人。
儘管來到尼克後，史密斯在下半季依舊有亮眼表現，不過當新賽季到來時史密斯不僅失去先發位置，也逐漸失去在尼克輪替陣容中的地位，甚至在2021年還一度被下放發展聯盟，並在當年展開浪人生涯，陸續為活塞、拓荒者、黃蜂與籃網出賽，去年更與西班牙豪門皇馬簽約，展開旅外生涯。
不過史密斯的經紀公司也在今天透露，史密斯已與老東家獨行俠簽下一年合約，儘管目前獨行俠陣容名單已經滿編，不過威廉斯（Brandon Williams）僅有一部分保障合約，這也將讓史密斯有機會爭得出賽機會，在新賽季重返NBA舞台。
