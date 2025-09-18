NBA／勇士續約庫明加陷膠著 連「士官長」巴特勒都關切

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(右)。 路透
勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）續約僵局持續延燒，不只影響球隊補強進度，甚至引起「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）關切。根據《NBC Sports Bay Area》報導，巴特勒已主動聯繫勇士高層，想了解球隊的規劃與進展。

美媒記者強森（Dalton Johnson）在節目《Dubs Talk》中說道：「對我來說，像柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和巴特勒這些資深球星，心裡應該都在想──『什麼時候能回到單純打球？』」據悉，巴特勒和格林不僅曾聯繫過庫明加，也向球團表達希望早日解決此事的態度。

根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）與查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士「三巨頭」理解並支持球隊的策略。勇士目前計畫先搞定庫明加的合約，再補進包含霍福特（Al Horford）、梅爾頓（De’Anthony Melton）、小裴頓（Gary Payton II），甚至小柯瑞（Seth Curry）等老將。

據美媒報導，勇士已經向庫明加提出3年7520萬美元（約新台幣22.63億元）的新報價，其中前兩年保證薪資達4830萬，但最後一年為球隊選擇權，這也成為雙方僵持的關鍵。庫明加陣營透過經紀人透納（Aaron Turner）表態，若把最後一年改為球員選擇權，就能立即達成合約。

透納強調，庫明加的目標是協助柯瑞、格林和巴特勒衝擊總冠軍，他也願意接受板凳與浮動上場時間，但希望合約上能獲得應有的保障。

勇士 柯瑞 格林 庫明加 巴特勒

