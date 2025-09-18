快訊

NBA／拉沃盃前進勇士主場舉行 費德勒躍躍欲試讚打球好地方

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
費德勒(左)。 美聯社
費德勒(左)。 美聯社

每年9月舉行的拉沃盃今年將首度進駐NBA勇士主場大通中心舉行，而已經提前來到舊金山的拉沃盃發起人、網壇傳奇費德勒Roger Federer），也在近日再度踏上大通中心，不僅對於場館設備讚譽有加，甚至直言這是打網球的好地方，讓他也躍躍欲試。

於2019年啟用的大通中心，不僅是NBA勇士與WNBA女武神的主場，過去更曾舉辦過摔角、拳擊、電競和無數的演唱會，而後天它更將化身為網球場，成為今年拉沃盃比賽場館，而為了舉辦拉握杯，更迫使女武神季後賽首場主場賽事移師到聖荷西的SAP中心舉行。

對於拉沃盃今年將首度在大通中心開打，身為賽事發起人之一的費德勒，不僅在去年就曾到大通中心觀賞勇士賽事，並與柯瑞（Stephen Curry）等人相見歡，在談及對於大通中心的印象時，他則說：「這球場真的很特別，不能說是遺憾，但我確實錯過了在這邊比賽的機會，因為這裡是我一直想要來打球的地方，我甚至跟韓曼（Tim Henman）說過，這是一個打網球的好地方，接下來我會以球迷的身份好好享受。」

而今年擔任世界隊隊長的拉夫特（Patrick Rafter）也直言，期待能在大通球場與勇士當家球星柯瑞等人碰面、聊天，「他們都是世界級巨星，而柯瑞更是其中佼佼者，我們都希望有機會與他們見面，這是一座如此棒的場地，能容納1萬8000人，不論是在這邊打球還是觀賽，肯定都會是非常棒的體驗。」

費德勒 Roger Federer

相關新聞

NBA／勇士荷蘭中鋒不再只會投三分！休賽季磨練盼球風更全面

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）即將邁入NBA第二個賽季，上一季他憑藉著外線投射嶄露頭角，這個休賽季，他全力加強體能與防守技巧，期盼在新球季成為更全面的球員。

NBA／學生時代工友高齡80歲仍在工作 喬丹超暖幫他付清房貸

美國媒體報導，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在一次重返高中母校時，發現自己學生時代的工友已經高齡80歲了還在工作，喬丹立刻慷慨解囊替他付清房貸。

NBA／股份、飛機、代言全都要！雷納德和舅舅對湖人「獅子大開口」

2019年率領多倫多暴龍奪下NBA總冠軍後，雷納德（Kawhi Leonard）成為自由球員，並掀起洛杉磯湖人、洛杉磯快艇和暴龍三方爭奪戰。最終他選擇加盟快艇。近日有報導再度揭露，雷納德和他的舅舅羅伯森（Dennis Robertson）當年還向各隊開出一連串「出格」要求，引發外界熱議。

NBA／勇士續約庫明加陷膠著 連「士官長」巴特勒都關切

金州勇士和前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約僵局持續延燒，不僅影響球隊補強進度，甚至引起「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的關切。根據《NBC Sports Bay Area》報導，巴特勒已主動聯繫勇士高層，想了解球隊的規劃與進展。

NBA／拉沃盃前進勇士主場舉行 費德勒躍躍欲試讚打球好地方

每年9月舉行的拉沃盃今年將首度進駐NBA勇士主場大通中心舉行，而已經提前來到舊金山的拉沃盃發起人、網壇傳奇費德勒（Rog...

NBA／ 老闆害慘庫明加！傳勇士當年更愛華格納、曾想交易卡盧索

庫明加（Jonathan Kuminga）上季慘遭勇士隊冷凍，現在又陷入續約談判僵局。據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）和史萊特（Anthony Slater）報導，當年勇士教

