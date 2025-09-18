NBA／拉沃盃前進勇士主場舉行 費德勒躍躍欲試讚打球好地方

每年9月舉行的拉沃盃今年將首度進駐NBA勇士主場大通中心舉行，而已經提前來到舊金山的拉沃盃發起人、網壇傳奇費德勒（Roger Federer），也在近日再度踏上大通中心，不僅對於場館設備讚譽有加，甚至直言這是打網球的好地方，讓他也躍躍欲試。

於2019年啟用的大通中心，不僅是NBA勇士與WNBA女武神的主場，過去更曾舉辦過摔角、拳擊、電競和無數的演唱會，而後天它更將化身為網球場，成為今年拉沃盃比賽場館，而為了舉辦拉握杯，更迫使女武神季後賽首場主場賽事移師到聖荷西的SAP中心舉行。

對於拉沃盃今年將首度在大通中心開打，身為賽事發起人之一的費德勒，不僅在去年就曾到大通中心觀賞勇士賽事，並與柯瑞（Stephen Curry）等人相見歡，在談及對於大通中心的印象時，他則說：「這球場真的很特別，不能說是遺憾，但我確實錯過了在這邊比賽的機會，因為這裡是我一直想要來打球的地方，我甚至跟韓曼（Tim Henman）說過，這是一個打網球的好地方，接下來我會以球迷的身份好好享受。」

而今年擔任世界隊隊長的拉夫特（Patrick Rafter）也直言，期待能在大通球場與勇士當家球星柯瑞等人碰面、聊天，「他們都是世界級巨星，而柯瑞更是其中佼佼者，我們都希望有機會與他們見面，這是一座如此棒的場地，能容納1萬8000人，不論是在這邊打球還是觀賽，肯定都會是非常棒的體驗。」