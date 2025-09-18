NBA／股份、飛機、代言全都要！雷納德和舅舅對湖人「獅子大開口」

2019年率領多倫多暴龍隊奪下NBA總冠軍後，雷納德（Kawhi Leonard）成為自由球員，並掀起洛杉磯湖人隊、洛杉磯快艇隊和暴龍三方爭奪戰。最終他選擇加盟快艇。近日有報導再度揭露，雷納德和他的舅舅羅伯森（Dennis Robertson）當年還向各隊開出一連串「出格」要求，引發外界熱議。

據《ESPN》報導，雷納德陣營在與快艇談判時，不僅要求透過交易得到喬治（Paul George），還提出包含球隊股權、專屬私人飛機、豪宅以及場外保證代言收入等條件，這些都超出NBA勞資協議規範的要求，而且同樣的條件他也向湖人和暴龍提出。消息人士指出，湖人與暴龍當時已向聯盟表達不滿，但快艇在部分條件上選擇妥協，才換來雷納德最終點頭加盟。

雖然這些傳聞早在2019年就曾曝光，《The Athletic》當時也有相關報導，但隨著NBA近期針對雷納德與贊助商金融公司Aspiration的合作展開調查，這些「離譜要求」再度被拿出討論。

如今回顧這段歷史，外界普遍認為快艇當年的讓步雖一度組成「雷納德＋喬治」的豪華組合，但長遠來看卻拖累球隊發展，甚至被視為得不償失。