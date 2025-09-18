快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／股份、飛機、代言全都要！雷納德和舅舅對湖人「獅子大開口」

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德(左)。 美聯社
雷納德(左)。 美聯社

2019年率領多倫多暴龍隊奪下NBA總冠軍後，雷納德Kawhi Leonard）成為自由球員，並掀起洛杉磯湖人隊、洛杉磯快艇隊和暴龍三方爭奪戰。最終他選擇加盟快艇。近日有報導再度揭露，雷納德和他的舅舅羅伯森（Dennis Robertson）當年還向各隊開出一連串「出格」要求，引發外界熱議。

據《ESPN》報導，雷納德陣營在與快艇談判時，不僅要求透過交易得到喬治（Paul George），還提出包含球隊股權、專屬私人飛機、豪宅以及場外保證代言收入等條件，這些都超出NBA勞資協議規範的要求，而且同樣的條件他也向湖人和暴龍提出。消息人士指出，湖人與暴龍當時已向聯盟表達不滿，但快艇在部分條件上選擇妥協，才換來雷納德最終點頭加盟。

雖然這些傳聞早在2019年就曾曝光，《The Athletic》當時也有相關報導，但隨著NBA近期針對雷納德與贊助商金融公司Aspiration的合作展開調查，這些「離譜要求」再度被拿出討論。

如今回顧這段歷史，外界普遍認為快艇當年的讓步雖一度組成「雷納德＋喬治」的豪華組合，但長遠來看卻拖累球隊發展，甚至被視為得不償失。

快艇 湖人 暴龍 雷納德 Kawhi Leonard

相關新聞

NBA／勇士荷蘭中鋒不再只會投三分！休賽季磨練盼球風更全面

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）即將邁入NBA第二個賽季，上一季他憑藉著外線投射嶄露頭角，這個休賽季，他全力加強體能與防守技巧，期盼在新球季成為更全面的球員。

NBA／學生時代工友高齡80歲仍在工作 喬丹超暖幫他付清房貸

美國媒體報導，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在一次重返高中母校時，發現自己學生時代的工友已經高齡80歲了還在工作，喬丹立刻慷慨解囊替他付清房貸。

NBA／股份、飛機、代言全都要！雷納德和舅舅對湖人「獅子大開口」

2019年率領多倫多暴龍奪下NBA總冠軍後，雷納德（Kawhi Leonard）成為自由球員，並掀起洛杉磯湖人、洛杉磯快艇和暴龍三方爭奪戰。最終他選擇加盟快艇。近日有報導再度揭露，雷納德和他的舅舅羅伯森（Dennis Robertson）當年還向各隊開出一連串「出格」要求，引發外界熱議。

NBA／ 老闆害慘庫明加！傳勇士當年更愛華格納、曾想交易卡盧索

庫明加（Jonathan Kuminga）上季慘遭勇士隊冷凍，現在又陷入續約談判僵局。據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）和史萊特（Anthony Slater）報導，當年勇士教

NBA／復仇之旅成新賽季焦點 唐西奇：不知是否有釋懷一天

今年率領斯洛維尼亞止步於歐錦賽8強後，唐西奇將專注力重新放回到NBA賽場上，準備展開外界所說的「復仇之旅」，他最近接受美...

NBA／不想再當「苦命家」！勇士庫明加續約只差一條件就完成

勇士隊與新星庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判持續僵局，球團給出的最新報價為3年7520萬美元（約台幣22.5億）並附帶球隊選項，不過這位年輕人仍不滿意。勇士記者史萊特（Anthony

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。