聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／股份、飛機、代言全都要！雷納德和舅舅對湖人「獅子大開口」
2019年率領多倫多暴龍隊奪下NBA總冠軍後，雷納德（Kawhi Leonard）成為自由球員，並掀起洛杉磯湖人隊、洛杉磯快艇隊和暴龍三方爭奪戰。最終他選擇加盟快艇。近日有報導再度揭露，雷納德和他的舅舅羅伯森（Dennis Robertson）當年還向各隊開出一連串「出格」要求，引發外界熱議。
據《ESPN》報導，雷納德陣營在與快艇談判時，不僅要求透過交易得到喬治（Paul George），還提出包含球隊股權、專屬私人飛機、豪宅以及場外保證代言收入等條件，這些都超出NBA勞資協議規範的要求，而且同樣的條件他也向湖人和暴龍提出。消息人士指出，湖人與暴龍當時已向聯盟表達不滿，但快艇在部分條件上選擇妥協，才換來雷納德最終點頭加盟。
雖然這些傳聞早在2019年就曾曝光，《The Athletic》當時也有相關報導，但隨著NBA近期針對雷納德與贊助商金融公司Aspiration的合作展開調查，這些「離譜要求」再度被拿出討論。
如今回顧這段歷史，外界普遍認為快艇當年的讓步雖一度組成「雷納德＋喬治」的豪華組合，但長遠來看卻拖累球隊發展，甚至被視為得不償失。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言