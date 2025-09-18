快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

NBA／勇士荷蘭中鋒不再只會投三分！休賽季磨練盼球風更全面

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊荷蘭中鋒波斯特。 路透
勇士隊荷蘭中鋒波斯特。 路透

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）即將邁入NBA第二個賽季，上一季他憑藉著外線投射嶄露頭角，這個休賽季，他全力加強體能與防守技巧，期盼在新球季成為更全面的球員。

波斯特因腳踝傷勢缺席夏季聯賽，但康復後便投入高強度訓練。近期他接受《NBC Sports》訪問，他透露，休賽季期間一周在勇士主場大通中心進行5天特訓，專注力量與敏捷度提升，目標是減少不必要的犯規，並善用身高優勢干擾對手投籃，「之前我犯了太多沒有必要的犯規，新賽季要學會用身材優勢去迫使對手出手困難。」

身為勇士陣中三分命中率最高的長人，波斯特上季42場出賽（3場先發）三分球命中率高達40.8％，這也讓他在教練柯爾（Steve Kerr）的輪換中站穩腳步。不過，他並不滿足於此，今年夏天特別強化切入後的傳球與終結能力，希望在持續保持外線威脅的同時，增加更多進攻選項。

「投射是讓我進入NBA的原因，但我希望成為更具多樣性的射手，並在擋拆後能做更多事，無論是傳球還是大打小完成進攻。」波斯特說。

據報導，勇士在解決庫明加（Jonathan Kuminga）合約問題後，預計會簽下39歲老將中鋒霍福德（Al Horford），到時候波斯特將和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）競爭替補中鋒角色。但波斯特強調，不管定位如何，都會保持動力與專注，「無論球隊發生什麼事，都不會改變我今年全力投入的心態。」

勇士

相關新聞

NBA／勇士荷蘭中鋒不再只會投三分！休賽季磨練盼球風更全面

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）即將邁入NBA第二個賽季，上一季他憑藉著外線投射嶄露頭角，這個休賽季，他全力加強體能與防守技巧，期盼在新球季成為更全面的球員。

NBA／學生時代工友高齡80歲仍在工作 喬丹超暖幫他付清房貸

美國媒體報導，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在一次重返高中母校時，發現自己學生時代的工友已經高齡80歲了還在工作，喬丹立刻慷慨解囊替他付清房貸。

NBA／股份、飛機、代言全都要！雷納德和舅舅對湖人「獅子大開口」

2019年率領多倫多暴龍奪下NBA總冠軍後，雷納德（Kawhi Leonard）成為自由球員，並掀起洛杉磯湖人、洛杉磯快艇和暴龍三方爭奪戰。最終他選擇加盟快艇。近日有報導再度揭露，雷納德和他的舅舅羅伯森（Dennis Robertson）當年還向各隊開出一連串「出格」要求，引發外界熱議。

NBA／ 老闆害慘庫明加！傳勇士當年更愛華格納、曾想交易卡盧索

庫明加（Jonathan Kuminga）上季慘遭勇士隊冷凍，現在又陷入續約談判僵局。據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）和史萊特（Anthony Slater）報導，當年勇士教

NBA／復仇之旅成新賽季焦點 唐西奇：不知是否有釋懷一天

今年率領斯洛維尼亞止步於歐錦賽8強後，唐西奇將專注力重新放回到NBA賽場上，準備展開外界所說的「復仇之旅」，他最近接受美...

NBA／不想再當「苦命家」！勇士庫明加續約只差一條件就完成

勇士隊與新星庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判持續僵局，球團給出的最新報價為3年7520萬美元（約台幣22.5億）並附帶球隊選項，不過這位年輕人仍不滿意。勇士記者史萊特（Anthony

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。