NBA／勇士荷蘭中鋒不再只會投三分！休賽季磨練盼球風更全面

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）即將邁入NBA第二個賽季，上一季他憑藉著外線投射嶄露頭角，這個休賽季，他全力加強體能與防守技巧，期盼在新球季成為更全面的球員。

波斯特因腳踝傷勢缺席夏季聯賽，但康復後便投入高強度訓練。近期他接受《NBC Sports》訪問，他透露，休賽季期間一周在勇士主場大通中心進行5天特訓，專注力量與敏捷度提升，目標是減少不必要的犯規，並善用身高優勢干擾對手投籃，「之前我犯了太多沒有必要的犯規，新賽季要學會用身材優勢去迫使對手出手困難。」

身為勇士陣中三分命中率最高的長人，波斯特上季42場出賽（3場先發）三分球命中率高達40.8％，這也讓他在教練柯爾（Steve Kerr）的輪換中站穩腳步。不過，他並不滿足於此，今年夏天特別強化切入後的傳球與終結能力，希望在持續保持外線威脅的同時，增加更多進攻選項。

「投射是讓我進入NBA的原因，但我希望成為更具多樣性的射手，並在擋拆後能做更多事，無論是傳球還是大打小完成進攻。」波斯特說。

據報導，勇士在解決庫明加（Jonathan Kuminga）合約問題後，預計會簽下39歲老將中鋒霍福德（Al Horford），到時候波斯特將和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）競爭替補中鋒角色。但波斯特強調，不管定位如何，都會保持動力與專注，「無論球隊發生什麼事，都不會改變我今年全力投入的心態。」