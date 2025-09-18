快訊

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

2萬5有找！Meta推首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡 支援AI、可手勢控制

超熱…躲到台北捷運站內也沒用 原來經濟部有「這規定」

NBA／學生時代工友高齡80歲仍在工作 喬丹超暖幫他付清房貸

聯合新聞網／ 綜合報導
「籃球之神」喬丹。 美聯社
美國媒體報導，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在一次重返高中母校時，發現自己學生時代的工友已經高齡80歲了還在工作，喬丹立刻慷慨解囊替他付清房貸。

紐約出生、在北卡羅萊納州長大的喬丹，高中就讀北卡的Emsley A. Laney，在成名之後，在成名後、回到母校拜訪時，喬丹意外發現自己學生時代的工友，已經高齡80歲、行動不便了，卻仍在工作。

喬丹大方地替這位老工友付清了房貸，還花錢替他在房子加裝輔助坡道與欄杆等，讓行動不便的老工友生活起來更加便利，甚至支幫他付了醫療費。

喬丹也沒有向外張揚此事，據傳是因為有人告訴了美國媒體，這個暖心故事才被揭露。

NBA／學生時代工友高齡80歲仍在工作 喬丹超暖幫他付清房貸

