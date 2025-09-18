聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／學生時代工友高齡80歲仍在工作 喬丹超暖幫他付清房貸
美國媒體報導，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在一次重返高中母校時，發現自己學生時代的工友已經高齡80歲了還在工作，喬丹立刻慷慨解囊替他付清房貸。
紐約出生、在北卡羅萊納州長大的喬丹，高中就讀北卡的Emsley A. Laney，在成名之後，在成名後、回到母校拜訪時，喬丹意外發現自己學生時代的工友，已經高齡80歲、行動不便了，卻仍在工作。
喬丹大方地替這位老工友付清了房貸，還花錢替他在房子加裝輔助坡道與欄杆等，讓行動不便的老工友生活起來更加便利，甚至支幫他付了醫療費。
喬丹也沒有向外張揚此事，據傳是因為有人告訴了美國媒體，這個暖心故事才被揭露。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言