NBA／ 老闆害慘庫明加！傳勇士當年更愛華格納、曾想交易卡盧索

庫明加（Jonathan Kuminga）上季慘遭勇士隊冷凍，現在又陷入續約談判僵局。據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）和史萊特（Anthony Slater）報導，當年勇士教練團其實更希望以首輪第7順位，選下現任魔術隊前鋒華格納（Moritz Wagner），但因老闆拉卡柏（Joe Lacob）堅持才選擇庫明加。

報導指出，拉卡柏一直是庫明加的支持者，並且堅信他的長遠未來。最終庫明加如老闆所願來到勇士，華格納以第8順位前往魔術。

這場選秀或許成為兩人生涯分水嶺，華格納在魔術4賽季共出賽291次，每場比賽都是先發，也穩定成長，上季場均來到24.2分，成為當家班凱羅（Paolo Banchero）不可或缺的二把手；反觀庫明加在勇士4年間載浮載沉，例行賽出戰258場，只有84場是先發，上季季後賽更是慘遭冷凍，直到主將柯瑞（Stephen Curry）受傷才得到上場空間。

奇怪的是，儘管庫明加因為角色定位不明且位置與巴特勒（Jimmy Butler）重疊等問題不受重用，拉卡柏依舊不願與這位新星分手，查拉尼亞和史萊特進一步透露，幾個賽季前，勇士曾試圖以庫明加等球員作為交易包裹，從公牛隊網羅現任雷霆隊奪冠功臣卡盧索（Alex Caruso），但拉卡柏不願意。