NBA／復仇之旅成新賽季焦點 唐西奇：不知是否有釋懷一天

今年率領斯洛維尼亞止步於歐錦賽8強後，唐西奇（Luka Doncic）將專注力重新放回到NBA賽場上，準備展開外界所說的「復仇之旅」，他最近接受美國媒體訪問時透露，對於被獨行俠隊交易到湖人隊至今仍感到相當震驚，甚至不知如何反應，這兩隊將於11月29日例行賽首度對決。

獨行俠上賽季無預警將球隊一哥唐西奇送往湖人，成為賽季最大話題，獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）一度成為眾矢之的，儘管獨行俠隨後在樂透抽籤儀式中幸運獲得狀元籤，也如願選入超級新人佛雷格（Cooper Flagg），但似乎仍無法平息民怨。

唐西奇表示，當下確實不知如何應對，既要處理自己情緒，又要避免讓球迷感到不快，「我不知道該如何反應，該做什麼或是說什麼，當時非常震驚；我把達拉斯當成自己的家，那裡有很多朋友和球迷支持我，我不想讓達拉斯和湖人球迷失望。」

唐西奇不斷表達對達拉斯的感激之情，卻也讓獨行俠球迷更難以接受他被交易；湖人、獨行俠新賽季將於11月29日首度交手，唐西奇說：「大家不斷討論我被交易的事，即使到了現在，他們還在談論，我覺得與他們對決這件事永遠都很奇怪，不知是否會有釋懷的一天。」