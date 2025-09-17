快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／復仇之旅成新賽季焦點 唐西奇：不知是否有釋懷一天

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇。 路透
唐西奇。 路透

今年率領斯洛維尼亞止步於歐錦賽8強後，唐西奇Luka Doncic）將專注力重新放回到NBA賽場上，準備展開外界所說的「復仇之旅」，他最近接受美國媒體訪問時透露，對於被獨行俠隊交易到湖人隊至今仍感到相當震驚，甚至不知如何反應，這兩隊將於11月29日例行賽首度對決。

獨行俠上賽季無預警將球隊一哥唐西奇送往湖人，成為賽季最大話題，獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）一度成為眾矢之的，儘管獨行俠隨後在樂透抽籤儀式中幸運獲得狀元籤，也如願選入超級新人佛雷格（Cooper Flagg），但似乎仍無法平息民怨。

唐西奇表示，當下確實不知如何應對，既要處理自己情緒，又要避免讓球迷感到不快，「我不知道該如何反應，該做什麼或是說什麼，當時非常震驚；我把達拉斯當成自己的家，那裡有很多朋友和球迷支持我，我不想讓達拉斯和湖人球迷失望。」

唐西奇不斷表達對達拉斯的感激之情，卻也讓獨行俠球迷更難以接受他被交易；湖人、獨行俠新賽季將於11月29日首度交手，唐西奇說：「大家不斷討論我被交易的事，即使到了現在，他們還在談論，我覺得與他們對決這件事永遠都很奇怪，不知是否會有釋懷的一天。」

湖人 獨行俠 唐西奇 Luka Doncic

延伸閱讀

NBA／甫與湖人簽大約！傳唐西奇斥資7.6億購買莎拉波娃豪宅

歐錦賽／喊「Come on」被吹T 唐西奇怒噴：這輩子沒遇過

歐錦賽／靠團隊贏過唐西奇 德國後衛：我們配得上這場勝利

歐錦賽／唐西奇飆39分飲恨 德國擊敗斯洛維尼亞晉4強

相關新聞

NBA／不想再當「苦命家」！勇士庫明加續約只差一條件就完成

勇士隊與新星庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判持續僵局，球團給出的最新報價為3年7520萬美元（約台幣22.5億）並附帶球隊選項，不過這位年輕人仍不滿意。勇士記者史萊特（Anthony

NBA／復仇之旅成新賽季焦點 唐西奇：不知是否有釋懷一天

今年率領斯洛維尼亞止步於歐錦賽8強後，唐西奇將專注力重新放回到NBA賽場上，準備展開外界所說的「復仇之旅」，他最近接受美...

NBA／歐洲新聯盟新進度 有望洛杉磯奧運前開打

NBA與國際籃總（FIBA）扶植的歐洲新聯賽出現進展，NBA主席席佛（Adam Silver）表示，新聯賽預計2027年...

NBA／勇士提高報價但附帶一條件 庫明加不妥協：你們真的想要我嗎？

NBA新賽季即將開打，金州勇士與年輕戰將庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判卻仍卡在原地。 據《ESPN》報導，勇士雖已將報價提升至3年7520萬美元（約新台幣22.7億），但因

NBA／灰狼追求前最佳第六人失敗 改簽4年4隊後衛海蘭德

灰狼隊在自由球員市場追求前最佳第六人布格登（Malcolm Brogdon）失利，今天宣布以1年底薪合約留下25歲雙能衛海蘭德（Bones Hyland）。 據《Clutch Points》報導

歐錦賽／罕見包辦兩大賽MVP！浪人施羅德未來挑戰入名人堂

施羅德（Dennis Schroder）在12年NBA生涯中，從未獲得過年度獎項，也未曾入選全明星。然而，他卻逐漸走上了一條通往籃球名人堂的道路。 以NBA角度來看，施羅德並非名人堂熱門人選。根

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。