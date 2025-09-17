快訊

NBA／不想再當「苦命家」！勇士庫明加續約只差一條件就完成

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加。 美聯社
庫明加。 美聯社

勇士隊與新星庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判持續僵局，球團給出的最新報價為3年7520萬美元（約台幣22.5億）並附帶球隊選項，不過這位年輕人仍不滿意。勇士記者史萊特（Anthony Slater）在一檔節目透露，這份合約只差一個改動就能促成。

史萊特近日登上《NBA Today》節目，分享庫明加經紀人透納（Aaron Turner）向他透露的內部消息，「我今天早上確實和透納談過，他們傳達的訊息是把球隊選項改成球員選項就完事了。」

透納進一步提到，只要勇士願意把球隊選項改為球員選項，庫明加不僅會簽，還會達成球隊要求的任何任務，「用透納的話來說，就是幫助柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）拿下生涯第5冠，以及巴特勒（Jimmy Butler）的生涯首冠。」

對於這樣的要求，史萊特表示理解，他提到這對於庫明加而言是「善意的表現」。這位小將在勇士的角色定位始終不明，尤其在巴特勒到來後，因位置重疊更得不到重用，甚至在季後賽慘遭冷凍，直到柯瑞受傷後，才獲得足夠出場時間，被台灣球迷戲稱「苦命家」。為了避免再次遭到這種情況，他才會提出球員選項的需求，保障自身權利。

勇士 Kuminga 庫明加

