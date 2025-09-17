快訊

NBA／歐洲新聯盟新進度 有望洛杉磯奧運前開打

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
NBA主席席佛。 美聯社
NBA與國際籃總（FIBA）扶植的歐洲新聯賽出現進展，NBA主席席佛（Adam Silver）表示，新聯賽預計2027年或28年開打，不過還沒有明確時間表。

席佛在一場記者會提到，毫無疑問想在2027年展開歐洲新聯盟；先前提到時間點時，他曾表示需要2到3年的時間，並指出在新場館建立前，現有的歐洲場館將先行使用。

席佛強調，不想讓賽事拖到2028年之後，「現在正是做些事情的大好機會。」他先前也曾提到，在2028年洛杉磯奧運前開啟歐洲聯盟更有意義。

NBA和FIBA今年3月宣布推動歐洲新聯盟，上個月NBA聘請摩根大通（JPMorgan Chase）和精品投資顧問公司Raine Group，提供接續的財務和策略諮詢，席佛也提到，與副總裁泰托姆（Mark Tatum）和歐洲各地政治領導者、球隊、媒體、潛在投資方都進行了積極的會談，聯盟辦公室也持續努力讓一切成行。

「我會說我對此充滿熱情。」席佛說。

按照之前的計畫，歐洲新聯盟將有16支隊伍，傳統強權皇家馬德里、伊斯坦堡費內巴切和巴塞隆納等現有的歐洲俱樂部，以及足球名隊曼城和巴黎聖日耳曼等，也有可能加入NBA新聯賽的計劃。

NBA目前有許多歐洲球星，金塊隊的約柯奇（Nikola Jokic）來自塞爾維亞，他和公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）包辦過去7個賽季的5座MVP，更別說湖人隊的當家球星唐西奇（Luka Doncic）和馬刺隊長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

席佛表示，籃球可能是現今成長最快的運動之一，也是足球以外歐洲最受歡迎的運動，這確實是個機會。

