NBA／勇士提高報價但附帶一條件 庫明加不妥協：你們真的想要我嗎？

NBA新賽季即將開打，金州勇士與年輕戰將庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判卻仍卡在原地。

據《ESPN》報導，勇士雖已將報價提升至3年7520萬美元（約新台幣22.7億），但因堅持在最後一年加入「球隊選項」，導致雙方談判再度受阻。

早在8月中旬，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）便親自飛往邁阿密，與總管小鄧利維（Mike Dunleavy）、庫明加及其經紀人面對面會談。拉卡柏當時直言：「你真的想留在這裡嗎？」庫明加則回以一句：「那你們又真的想要我嗎？」這段對話點出了雙方當前「缺乏互信」的最大矛盾。

據消息人士透露，勇士的最新提案前兩年保障金額為4830萬美元，均薪約2500萬美元，數字上接近公牛後衛吉迪（Josh Giddey）4年1億美元的行情。但與公牛提供的長約相比，勇士的版本更短且帶有球隊選項，被庫明加陣營解讀為「非長期承諾」，等同於把球員的主動權送給了球團。

據悉，勇士唯一沒有附帶球隊選項的方案，是3年5400萬美元全額保障，平均年薪1800萬美元，仍與庫明加方面的期待存在差距。

庫明加及經紀人曾提出3年8200萬美元、並附帶球員選項的替代方案，甚至表達願意壓低薪資至2000萬美元區間，但由於涉及「球員選項」，勇士方面態度強硬，始終不願讓步。隨著談判延宕，庫明加也逐漸考慮簽下一年約800萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，好能在明夏成為完全自由球員。

雖然短期內將損失超過1500萬美元，但庫明加方面似乎看好自己的未來價值，甚至相信明年夏天約有10支球隊具備薪資空間來搶人。這也可以解釋為庫明加態度強硬的底氣，進一步也強化自己不願妥協要走向自由市場的決心

這樣的短約模式也意味著勇士將會面臨「人財兩失」的麻煩，肯定是球團最不願看到的結果。但相對地，勇士將能在豪華稅方面節省近7000萬美元，並保有來年先簽後換的可能性，如同先前湯普森（Klay Thompson）離隊時的操作。

事情發展至此，雙方依舊陷入拉鋸僵局。勇士不願放棄球隊選項，庫明加則想掌握生涯首次真正的自主權。合格報價的選擇或許將成為最後手段，只是一旦走上這條路，雙方的關係恐怕難以修復。

勇士與庫明加之間，問題已不僅是數字，而是信任與承諾。這段關係最終是續約還是分道揚鑣，仍待觀察。